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Кембриджський словник назвав слово 2019 року

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Кембриджський словник назвав слово 2019 року - фото 1

Кембриджський словник провів щорічне оголошення головного слова року. У 2019 ним стало слово upcycling, про що команда словника повідомила на офіційному сайті.

Upcycling – це виробництво нових речей з перероблених матеріалів. Слово додали в Кембриджський словник у 2011 році, і з того часу частота його вживання зросла на 181%.

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Кембриджський словник назвав слово 2019 року - фото 367490

Ті, хто працює над словником, вважають, що популярність слова пов'язана з ростом екологічного дискурсу в цілому – від появи в інформаційному полі 16-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг до розмов про збереження природних ресурсів в соціальних мережах і роботи модних дизайнерів, які намагаються зараз вдаватися до upcycling, якщо є така можливість.

У шорт-листа Кембриджського словника увійшли:

  • carbon sink – поглинач вуглецю (ліс, який може поглинати достатню кількість вуглецю і зменшувати парниковий ефект);
  • compostable – компостований матеріал;
  • preservation – збереження (природних ресурсів).

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Джерело: dictionaryblog.cambridge
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