Греммі 2019: оголошені найкращі пісні та співаки року

Церемонія вручення Греммі 2019 встигла здивувати шанувальників музики несподіваними переможцями. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.

Церемонія нагородження однієї з найпрестижніших премій світу Греммі, яку називають "музичним Оскаром", відгриміла у Лос-Анджелесі. У 2019 році найбільше статуеток отримали Lady Gaga та Дональд Гловер, який у музиці виступає під псевдо Childish Gambino. Актор та комік зумів вибороти перемогу у номінаціях "Найкраща пісня року", "Запис року", "Найкраще реп-виконання" та "Найкраще музичне відео", однак Дональд відмовився виступати на церемонії і проігнорував вручення.

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Що ж до Lady Gaga, то зірку нагородили за "Найкраще сольне поп-виконання", "Найкраще поп-виконання дуетом", а також "Найкраща написана пісня для відео".

Повний список переможців на Греммі 2019:

Пісня року: Childish Gambino -This Is America

Childish Gambino -This Is America Альбом року: Kacey Musgraves - Golden Hour

Kacey Musgraves - Golden Hour Запис року : Childish Gambino -This Is America

: Childish Gambino -This Is America Найкращий новий виконавець: Дуа Ліпа

Дуа Ліпа Найкраще сольне поп-виконання: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) Найкраще поп-виконання дуетом або групою: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Willie Nelson - My Way

Willie Nelson - My Way Найкращий вокальний поп-альбом: Ariana Grande

Ariana Grande - Sweetener

Найкращий танцювальний запис: Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson - Electricity

Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson - Electricity Найкращий танцювальний/електронний альбом: Justice - Woman Worldwide

Justice - Woman Worldwide Найкращий сучасний інструментальний альбом: Steve Gadd Band - Steve Gadd Band

Steve Gadd Band - Steve Gadd Band Найкраще рок-виконання: Chris Cornell - When Bad Does Good

Найкраще метал-виконання: High On Fire - Electric Messiah

High On Fire - Electric Messiah Найкраща рок-пісня : St. Vincent - Masseduction

: St. Vincent - Masseduction Найкращий рок-альбом: From the Fires - Greta Van Fleet, From the Fires

From the Fires - Greta Van Fleet, From the Fires Найкращий альтернативний альбом: Colors - Beck

Colors - Beck Найкраще R&B виконання: H.E.R. Featuring Daniel Caesar - Best Part

H.E.R. Featuring Daniel Caesar - Best Part Найкращий R&B трек : Ella Mai - Boo'd Up

: Ella Mai - Boo'd Up Найкраще традиційне R&B-виконання: Leon Bridges - Bet Ain't Worth The Hand, а також PJ Morton Featuring Yebba - How Deep Is Your Love

Найкращий R&B-альбом - H. E. R. - H. E. R.

- H. E. R. - H. E. R. Найкращий урбан-альбом: The Carters - Everything Is Love

The Carters - Everything Is Love Найкраще спільне реп-виконання: Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - King's Dead

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - King's Dead Найкраще реп-виконання: Childish Gambino - This Is America

Childish Gambino - This Is America Найкращий реп-трек: Drake - God's Plan

Drake - God's Plan Найкращий реп-альбом: Cardi B - Invasion Of Privacy

Cardi B - Invasion Of Privacy Найкращий світовий альбом: Soweto Gospel Choir - Freedom

Soweto Gospel Choir - Freedom Найкращий музичний супровід до візуальних медіа: Hugh Jackman (& Various Artists) - The Greatest Showman

Hugh Jackman (& Various Artists) - The Greatest Showman Найкращий саундтрек до візуальних медіа: Ludwig Göransson - Black Panther

Ludwig Göransson - Black Panther Найкраща пісня створена для візуальних медіа: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow Найкраще музичне відео: Childish Gambino -This Is America

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