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Греммі 2019: оголошені найкращі пісні та співаки року

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Названо переможців Греммі 2019 - фото 1
Названо переможців Греммі 2019 / EverydayKoala

Церемонія вручення Греммі 2019 встигла здивувати шанувальників музики несподіваними переможцями. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.

Церемонія нагородження однієї з найпрестижніших премій світу Греммі, яку називають "музичним Оскаром", відгриміла у Лос-Анджелесі. У 2019 році найбільше статуеток отримали Lady Gaga та Дональд Гловер, який у музиці виступає під псевдо Childish Gambino. Актор та комік зумів вибороти перемогу у номінаціях "Найкраща пісня року", "Запис року", "Найкраще реп-виконання" та "Найкраще музичне відео", однак Дональд відмовився виступати на церемонії і проігнорував вручення.

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Що ж до Lady Gaga, то зірку нагородили за "Найкраще сольне поп-виконання", "Найкраще поп-виконання дуетом", а також "Найкраща написана пісня для відео".

Повний список переможців на Греммі 2019:

  • Пісня року: Childish Gambino -This Is America
  • Альбом року: Kacey Musgraves - Golden Hour
  • Запис року: Childish Gambino -This Is America
  • Найкращий новий виконавець: Дуа Ліпа
  • Найкраще сольне поп-виконання: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)
  • Найкраще поп-виконання дуетом або групою: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
  • Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Willie Nelson - My Way
  • Найкращий вокальний поп-альбом: Ariana Grande
  • - Sweetener
  • Найкращий танцювальний запис: Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson - Electricity
  • Найкращий танцювальний/електронний альбом: Justice - Woman Worldwide
  • Найкращий сучасний інструментальний альбом: Steve Gadd Band - Steve Gadd Band
  • Найкраще рок-виконання: Chris Cornell - When Bad Does Good
  • Найкраще метал-виконання: High On Fire - Electric Messiah
  • Найкраща рок-пісня: St. Vincent - Masseduction
  • Найкращий рок-альбом: From the Fires - Greta Van Fleet, From the Fires
  • Найкращий альтернативний альбом: Colors - Beck
  • Найкраще R&B виконання: H.E.R. Featuring Daniel Caesar - Best Part
  • Найкращий R&B трек: Ella Mai - Boo'd Up
  • Найкраще традиційне R&B-виконання: Leon Bridges - Bet Ain't Worth The Hand, а також PJ Morton Featuring Yebba - How Deep Is Your Love
  • Найкращий R&B-альбом - H. E. R. - H. E. R.
  • Найкращий урбан-альбом: The Carters - Everything Is Love
  • Найкраще спільне реп-виконання: Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - King's Dead
  • Найкраще реп-виконання: Childish Gambino - This Is America
  • Найкращий реп-трек: Drake - God's Plan
  • Найкращий реп-альбом: Cardi B - Invasion Of Privacy
  • Найкращий світовий альбом: Soweto Gospel Choir - Freedom
  • Найкращий музичний супровід до візуальних медіа: Hugh Jackman (& Various Artists) - The Greatest Showman
  • Найкращий саундтрек до візуальних медіа: Ludwig Göransson - Black Panther
  • Найкраща пісня створена для візуальних медіа: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
  • Найкраще музичне відео: Childish Gambino -This Is America

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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