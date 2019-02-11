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Греммі 2019: оголошені найкращі пісні та співаки року
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Церемонія вручення Греммі 2019 встигла здивувати шанувальників музики несподіваними переможцями. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Греммі цього року.
Церемонія нагородження однієї з найпрестижніших премій світу Греммі, яку називають "музичним Оскаром", відгриміла у Лос-Анджелесі. У 2019 році найбільше статуеток отримали Lady Gaga та Дональд Гловер, який у музиці виступає під псевдо Childish Gambino. Актор та комік зумів вибороти перемогу у номінаціях "Найкраща пісня року", "Запис року", "Найкраще реп-виконання" та "Найкраще музичне відео", однак Дональд відмовився виступати на церемонії і проігнорував вручення.
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Що ж до Lady Gaga, то зірку нагородили за "Найкраще сольне поп-виконання", "Найкраще поп-виконання дуетом", а також "Найкраща написана пісня для відео".
Повний список переможців на Греммі 2019:
- Пісня року: Childish Gambino -This Is America
- Альбом року: Kacey Musgraves - Golden Hour
- Запис року: Childish Gambino -This Is America
- Найкращий новий виконавець: Дуа Ліпа
- Найкраще сольне поп-виконання: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)
- Найкраще поп-виконання дуетом або групою: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
- Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Willie Nelson - My Way
- Найкращий вокальний поп-альбом: Ariana Grande
- - Sweetener
- Найкращий танцювальний запис: Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson - Electricity
- Найкращий танцювальний/електронний альбом: Justice - Woman Worldwide
- Найкращий сучасний інструментальний альбом: Steve Gadd Band - Steve Gadd Band
- Найкраще рок-виконання: Chris Cornell - When Bad Does Good
- Найкраще метал-виконання: High On Fire - Electric Messiah
- Найкраща рок-пісня: St. Vincent - Masseduction
- Найкращий рок-альбом: From the Fires - Greta Van Fleet, From the Fires
- Найкращий альтернативний альбом: Colors - Beck
- Найкраще R&B виконання: H.E.R. Featuring Daniel Caesar - Best Part
- Найкращий R&B трек: Ella Mai - Boo'd Up
- Найкраще традиційне R&B-виконання: Leon Bridges - Bet Ain't Worth The Hand, а також PJ Morton Featuring Yebba - How Deep Is Your Love
- Найкращий R&B-альбом - H. E. R. - H. E. R.
- Найкращий урбан-альбом: The Carters - Everything Is Love
- Найкраще спільне реп-виконання: Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake - King's Dead
- Найкраще реп-виконання: Childish Gambino - This Is America
- Найкращий реп-трек: Drake - God's Plan
- Найкращий реп-альбом: Cardi B - Invasion Of Privacy
- Найкращий світовий альбом: Soweto Gospel Choir - Freedom
- Найкращий музичний супровід до візуальних медіа: Hugh Jackman (& Various Artists) - The Greatest Showman
- Найкращий саундтрек до візуальних медіа: Ludwig Göransson - Black Panther
- Найкраща пісня створена для візуальних медіа: Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
- Найкраще музичне відео: Childish Gambino -This Is America
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