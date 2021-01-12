Гранатовий сік: названі цілющі властивості смачного напою

За словами фахівців, гранат може стати запорукою гарного імунітету і ідеальним джерелом необхідних вітамінів в холодну пору року. Давайте швидше дізнаємося, чому саме гранат завоював особливу любов небайдужих до свого здоров'я.

У соку граната є 15 амінокислот, п'ять з яких вважаються незамінними. У його складі містяться такі мінерали і вітаміни, як К, С, В6 і В9, мідь, калій, марганець і фосфор. Також в цьому продукті можна знайти пунікалагін – ця речовина позитивно впливає на роботу серця.

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Гранатовий сік сприяє зміцненню імунної системи, а також стабілізує метаболічні процеси в організмі. Фреш з граната підвищує рівень гемоглобіну, а також є потужним засобом проти анемії. Сік з граната допомагає позбутися від нальоту на зубах і очищає порожнину рота від бактерій.

Крім цього, гранатовий сік можна вживати навіть при діабеті (в помірній кількості, звичайно ж). А олія зерен граната сприяє регенерації клітин шкіри, екстракт допомагає шкірі відновитися після сонячних опіків. У соку граната також є елаготаніни: вони блокують ріст злоякісних новоутворень. І при регулярному вживанні цього напою в кілька разів зменшується ризик появи раку молочної залози.

Всі натуральні фруктові соки приносять багато користі для здоров'я, але гранатовий сік – справжній суперфуд!

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