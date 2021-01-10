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Науковці з'ясували, як пов'язані погода і продуктивність

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Як пов'язані погода і продуктивність - фото 1
Як пов'язані погода і продуктивність / entrepreneur

Дослідники з Університету Люнебурга (Німеччина) вирішили з'ясувати, як погода впливає на самопочуття людей та їхню продуктивність на роботі.

Співавтор роботи Лаура Венц та її колега Олександр Пундт припустили, що погода, з якою людина починає день, може впливати на її настрій і самопочуття – і це відбивається на продуктивності.

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"Тема дослідження прийшла до нас спонтанно під час наради в непогожий день. Всі були млявими і говорили про погоду. Зазвичай ми вивчаємо, як на самопочуття співробітників впливають такі фактори, як конфлікти, високе навантаження або підтримка. У той день нас відвідала божевільна думка, що такі начебто не важливі фактори, як погода, можуть також грати роль", – розповідає Лаура Венц.

Науковці з'ясували, як пов'язані погода і продуктивність - фото 442410

Учасників дослідження попросили заповнювати анкети щодня протягом робочого тижня: вранці, до роботи, і ввечері, після робочого дня. Добровольцям також потрібно було вказати, яка погода була за вікном, коли вони прокинулися. Всього у вибірку потрапили 115 осіб, вони спостерігали за погодою і своїм настроєм протягом 457 робочих днів.

Цікаво, що ранкова погода була пов'язана тільки з хорошим самопочуттям, а між негодою і негативними емоціями кореляції не виявилося. Іншими словами, чим краща була погода за вікном зранку, тим більше енергії відчували працівники, і тим більшу задоволеність відчували після робочого дня.

Хоча негода трохи позначилася на втомі працівників, вона не була пов'язана з такими показниками, як емоційне вигорання і рівень стресу. Так що списувати невдачі на дощ або морози не варто – краще розібратися в інших причинах, чому робота більше не приносить задоволення.

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Джерело: medicalxpress
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