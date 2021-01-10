Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради

Як повернутись до роботи після свят

Святковий період добігає кінця і доволі складно знову відновити звичайний режим. Тому ділимось простими порадами, як після тривалих вихідних знову повернутись у робочий ритм.

Постсвятковий синдром знайомий багатьом, адже після нового року та Різдва люди часто стикаються з не найкращим настроєм, надмірною лінню та іншими малоприємними речами, що не дозволяють нормально увійти у звичайний ритм. Тому психологи мають кілька рекомендацій на такі випадки.

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Як повернутись до життя після свят:

Поступово повертайте звичний режим дня та ставте невеличкі цілі. Це дозволить не відчувати ще більшого стресу та підіймати собі самооцінку.

Не варто сумувати через кінець "канікул". Вони завжди завершуються, але мають на меті допомогти перезавантажить та набратись енергії для роботи.

Повернення до роботи можна супроводжувати введенням нових корисних звичок. Приміром, робити щогодини перерви на 5-10 хвилин для розминки.

Підтримуйте контакти з людьми. Спілкування допомагає легше переживати рутинні справи, а також нагадує, що можливість повеселитись ще буде.

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