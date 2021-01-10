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Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради

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Як повернутись до роботи після свят - фото 1
Як повернутись до роботи після свят

Святковий період добігає кінця і доволі складно знову відновити звичайний режим. Тому ділимось простими порадами, як після тривалих вихідних знову повернутись у робочий ритм.

Постсвятковий синдром знайомий багатьом, адже після нового року та Різдва люди часто стикаються з не найкращим настроєм, надмірною лінню та іншими малоприємними речами, що не дозволяють нормально увійти у звичайний ритм. Тому психологи мають кілька рекомендацій на такі випадки.

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Як повернутись до життя після свят:

  • Поступово повертайте звичний режим дня та ставте невеличкі цілі. Це дозволить не відчувати ще більшого стресу та підіймати собі самооцінку.
  • Не варто сумувати через кінець "канікул". Вони завжди завершуються, але мають на меті допомогти перезавантажить та набратись енергії для роботи.
Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради - фото 442462
  • Повернення до роботи можна супроводжувати введенням нових корисних звичок. Приміром, робити щогодини перерви на 5-10 хвилин для розминки.
  • Підтримуйте контакти з людьми. Спілкування допомагає легше переживати рутинні справи, а також нагадує, що можливість повеселитись ще буде.
Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради - фото 442463

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Джерело: kanobu
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