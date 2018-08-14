Гранат назвали найкориснішим фруктом для здоров'я серця

Яку користь організму приносить гранат.

Покращує роботу серцево-судинної системи. Антиоксиданти, які містяться в гранаті, приводять у норму рівень холестерину і зміцнюють стінки судин, благотворно впливаючи на серце. Якщо часто включати в свій раціон гранат, можна впоратися з високим тиском без таблеток і поліпшити кровообіг у всьому організмі.

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Підвищує імунітет. У плодах граната міститься величезна кількість вітаміну С, К, групи В, а також мідь, калій, фосфор, марганець. Щоб зміцнити імунну систему, досить з'їдати жменю зерен граната кожного дня.

Покращує стан волосся і нігтів. Часто причиною випадання волосся і ламкості нігтів є залізодефіцитна анемія. Через низький рівень гемоглобіну в крові, клітини починають відчувати брак кисню і одними з перших страждають від цього наше волосся і нігті. Регулярне вживання гранатового соку не тільки підвищує гемоглобін, а й зміцнює нігті і волосся.

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