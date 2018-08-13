Від цього чаю краще відмовитися

Науковці вкотре наголошують на тому, що пакетований чай може неабияк загрожувати вашому здоров'ю. Фахівці розповіли, чому краще відмовитися від такого типу фасування улюбленого напою.

Чайні пакетики виготовляються з матеріалу, який може містити в собі шкідливі елементи. Їх пропитують синтетичними смолами та іншими речовинами, які дозволяють робити пакетик міцнішим.

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Вміст пакетика також складно оцінити на око. Тому не дивуйтесь, що всередині пакетика може бути не лише чай, а й сміття та чайний пил. Щоб продукт припав вам до душі, до пакетика часто додають підсилювачі смаку та інші ароматизатори.

Від пакетованого чаю краще відмовитися взагалі

Також у пакетиках часто містяться барвники. Якщо вода одразу ж набуває забарвлення – задумайтесь над тим, чи не використав виробник барвники для того, щоб зробити ваш "чай" більш подібним до справжнього чаю.

Тому, якщо ви любите чай – пийте лише листовий. Також бажано відмовитися від усіляких ароматизованих видів, адже ви не можете бути впевненими в тому, що робить напій таким ароматним.

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