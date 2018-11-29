Белла Хадід показала залаштунки зйомки для Dior

Популярна американська модель Белла Хадід потішила фанатів інтригуючими кадрами залаштунків фотосесії для Dior.

22-річна модель Белла Хадід встигає не лише займатись кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 21 млн підписників. Там красуня ділиться фото зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Белла заінтригувала прихильників світлинами з фотосесії для Dior. Дівчина постала у піджаку на білизну та класичних шортах і кросівках. Як відзначила сама модель, це відбувалось десь у Токіо і невдовзі можна буде побачити результати зйомки.

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