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Гра престолів День матері

У новій серії Гри престолів користувачі мережі помітили стаканчик з Starbucks: фотофакт

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

6 травня вийшла четверта серія 8 сезону Гри престолів, перша частина якої присвячена застіллю за участю майже всіх головних героїв. В одному з кадрів на столі перед Дейенеріс можна помітити картонний стаканчик з кав’ярні Sturbucks.

Користувачі Twitter помітили, що Дейенеріс напевно замовила каву відразу після битви за Вінтерфелл, і що її повне ім'я не вмістилося на стаканчик. Момент зі стаканчиком починається на відрізку 17:39 – коли план змінюється, його вже немає.

І ще: Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери

"Мені подобається, що Дейенеріс відправила когось у Sturbucks відразу після битви за Вінтерфелл. Навіть Матір драконів потребує щоденної чашки кави, щоб нормально функціонувати", – жартують користувачі мережі.

Після цього у Twitter почали з’являтися меми на цю тему:

Дивіться також: Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер п'ятої серії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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