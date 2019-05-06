У новій серії Гри престолів користувачі мережі помітили стаканчик з Starbucks: фотофакт

6 травня вийшла четверта серія 8 сезону Гри престолів, перша частина якої присвячена застіллю за участю майже всіх головних героїв. В одному з кадрів на столі перед Дейенеріс можна помітити картонний стаканчик з кав’ярні Sturbucks.

Користувачі Twitter помітили, що Дейенеріс напевно замовила каву відразу після битви за Вінтерфелл, і що її повне ім'я не вмістилося на стаканчик. Момент зі стаканчиком починається на відрізку 17:39 – коли план змінюється, його вже немає.

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I love that Daenerys sent someone on a Starbucks run shortly after the Battle of Winterfell ended. Even a stormborn mother of dragons needs her daily cup of coffee to function! #caffeinatedqueen #gameofthrones pic.twitter.com/44pjy5JmVV — Theodora (@TheodoraG13) 6 травня 2019 р.

Хоть бы из кадра стаканчик убрали pic.twitter.com/gKS2bfFatL — Имя (@IamLiberator) 6 травня 2019 р.

Imagine HBO spending millions on every single episode and being done over by a single coffee cup. Guess Dany didn’t get the memo about reusable chalices #GameofThrones pic.twitter.com/YpBtsCTpjY — Maria (@snailemslot) 6 травня 2019 р.

"Мені подобається, що Дейенеріс відправила когось у Sturbucks відразу після битви за Вінтерфелл. Навіть Матір драконів потребує щоденної чашки кави, щоб нормально функціонувати", – жартують користувачі мережі.

Після цього у Twitter почали з’являтися меми на цю тему:

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ — Joseph (@TheGeneralSYD) 6 травня 2019 р.

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