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Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
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На каналі HBO вийшла 4 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Вона викликала не менше обговорень, ніж попередні серії. Дивіться онлайн свіжий епізод, а також дізнайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!
У ніч з 5 на 6 травня з'явилася 4 серія фінального сезону серіалу Гра престолів 8. Відомо, що всього у 8 сезоні буде лише 6 серій, тривалість яких становитиме близько години. Глядачі нарешті дізнаються, хто ж гідний зайняти Залізний Трон.
Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019
Дивитись онлайн 4 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз друга серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!
Обережно, далі сюжет 4 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!
Трейлер 4 епізоду серіалу Гра престолів 2019:
Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!
Сюжет і спойлери 4 серії Гри престолів 2019
Четверта серія стартує з поховання та спалення загиблих, а також святкування перемоги. Звісно ж, Дейенеріс не надто щаслива, адже втратила вірного друга, однак все одно думає про майбутнє. Вона вирішує дати Джендрі звання Лорда Штормової Межі, таким чином Дені сподівається на хоч якусь лояльність від нового народу, який все одно надає перевагу Джону, Сансі і навіть Тіріону.
Тим часом ще одна любовна лінія продовжує розвиватись, а саме між Джендрі та Ар'єю. Хлопець турбується про неї, але убивця Короля Ночі, здається, і мала на нього жодних планів. А тим часом Джеймі разом з Брієнною переходять на нових рівень - інтимний.
Що ж до стосунків правителів, то Дені та Джон нарешті вирішили поговорити про своє несподіване походження. Дейенеріс мало тривожить інтим з племінником, але вона проти того, щоб він розповідав всім про своїх батьків. І це зрозуміло, адже Джон отримує більше прав на Залізний трон, ніж вона.Не варто забувати і про те, що серед народу півночі саме Сноу разом з сестрами мають вплив та підтримку.
Повертаємось до "останньої війни", як називає її Дені. Зараз у Серсеї та Матері Драконів майже однакова кількість воїнів, що викликає чимало питань, адже білі блукачі нещадно руйнували Вінтерфелл і його захисників.
Дені відправляє більшу частину війська під керівництвом Джона сушею, а сама вирушає до Серсеї з драконами і рештою воїнів. Перед вирішальною поїздкою Старки разом обговорюють походження Сноу. Врешті Ар'я разом з Псом також прямують до Королівської Гавані. Знову в кадрі з'являється Брон, але не вбиває Джеймі та Тіріона, а попереджає про плани Серсеї.
А от Дені потрапляє під атаку Еурона Грейджоя, Золоті мечі обстрілюють Рейгаля, а Міссандея опиняється в полоні. Варіс радить Матері Драконів не поспішати мститися, а сам підпільно просить Тіріона зрадити Дені на користь Джона Сноу.
А Серсея спокійно готується до зустрічі з Дейенеріс, збираючи не лише воїнів, а й містян, щоб Дені не спалила замок з невинними. І справді, Матір Драконів відправляє Тіріона на переговори з сестрою, однак вони нічим хорошим не завершуються, а Міссандрею засуджують до страти. Сірий Хробак не в змозі бачити цю картину.
У підсумку Дені втрачає свого дракона та найкращу подругу.
Нагадаємо, що 5 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 12 травня, а в Україні у ніч на 13 травня.
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