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Гра престолів здивувала промороликом до нового сезону

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Останній сезон Гри престолів стартує 14 квітня 2019 року - фото 1
Останній сезон Гри престолів стартує 14 квітня 2019 року / HBO.com

На змаганні Національної футбольної ліги США – Супербоула – телеканал HBO представив видовищний рекламний ролик-кросовер до восьмого, фінального сезону Гри престолів. Дивіться ролик онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Режисером ролика став Девід Натлер, який зняв один з найвідоміших епізодів серіалу Гра престолів "Дощі Кастамера" про трагічне Червоне весілля.

І ще: Кіт Харінгтон проговорився дружині про фінал Гри престолів

У ролику один з головних героїв серіалу Гора (його грає бодібілдер Хафпор Юліус Бьорнссон) змагається з лицарем в обладунках із зображенням рекламованого бренду. Гора перемагає і готовий завдати суперникові останнього вирішального удару, проте, у ситуацію втручається дракон, який спалює і арену, і глядачів поєдинку.

Останній сезон Гри престолів стартує 14 квітня 2019 року. Фінальний епізод останнього сезону вийде на HBO 19 травня.

Читайте також: Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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