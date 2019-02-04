Гра престолів здивувала промороликом до нового сезону

На змаганні Національної футбольної ліги США – Супербоула – телеканал HBO представив видовищний рекламний ролик-кросовер до восьмого, фінального сезону Гри престолів. Дивіться ролик онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Режисером ролика став Девід Натлер, який зняв один з найвідоміших епізодів серіалу Гра престолів "Дощі Кастамера" про трагічне Червоне весілля.

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У ролику один з головних героїв серіалу Гора (його грає бодібілдер Хафпор Юліус Бьорнссон) змагається з лицарем в обладунках із зображенням рекламованого бренду. Гора перемагає і готовий завдати суперникові останнього вирішального удару, проте, у ситуацію втручається дракон, який спалює і арену, і глядачів поєдинку.

Останній сезон Гри престолів стартує 14 квітня 2019 року. Фінальний епізод останнього сезону вийде на HBO 19 травня.

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