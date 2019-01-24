Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

Відповідно до нового звіту, останні шість епізодів "Гри престолів" будуть дуже довгими, як нам і говорили раніше.

Журнал Premiere повідомляє, що перші дві серії восьмого сезону популярного серіалу триватимуть по 60 хвилин кожен. Решта чотири епізоди будуть тривати 80 хвилин кожен, що є рекордним показником для серіалу.

До слова: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

Дані, звичайно ж, не остаточні. За попередніми підрахунками, весь восьмий сезон буде йти 440 хвилин, що лише на дві хвилини коротшим від попереднього сезону. Також журналісти припустили, що одна з серій поб'є рекорд "Дракона і Вовка", але поки цей 81-хвилинний епізод все ще найдовший в серіалі.

Précision utile : @OCSTV a expliqué oralement que les deux premiers épisodes de la saison finale de #GameOfThrones allaient durer 60 minutes, et les quatre suivants 80 mn d'après les dernières infos de HBO https://t.co/UIDwB7xtvU — Première (@PremiereFR) 22 січня 2019 р.

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