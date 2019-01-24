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Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

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Гра престолів 8 - фото 1
Гра престолів 8 / hbo

Відповідно до нового звіту, останні шість епізодів "Гри престолів" будуть дуже довгими, як нам і говорили раніше.

Журнал Premiere повідомляє, що перші дві серії восьмого сезону популярного серіалу триватимуть по 60 хвилин кожен. Решта чотири епізоди будуть тривати 80 хвилин кожен, що є рекордним показником для серіалу.

До слова: Гра престолів 8: дата виходу останнього сезону

Дані, звичайно ж, не остаточні. За попередніми підрахунками, весь восьмий сезон буде йти 440 хвилин, що лише на дві хвилини коротшим від попереднього сезону. Також журналісти припустили, що одна з серій поб'є рекорд "Дракона і Вовка", але поки цей 81-хвилинний епізод все ще найдовший в серіалі.

Читайте також: Гра престолів 8: оприлюднені перші кадри останнього сезону серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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