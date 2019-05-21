Гра престолів: всі ключові події серіалу в короткому відео

Гра престолів 8 викликала у фанатів чимало емоцій, адже популярний серіал все ж отримав свій фінал, який не всім сподобався. До такої події в мережі створили коротке відео з усіма головними подіями всіх сезонів. Це варто переглянути!

Поки прихильники відходять від події 6 серії 8 сезону Гри престолів, розуміючи, що це кінець, креативний англієць з Йоркшира Енді Келлі вирішив змонтувати ключові моменти усіх сезонів в одне відео. До того ж, чоловік зумів показати все всього за півтори хвилини. Він пояснив, що обрав по секунді з кожного епізоду Гри престолів, і вийшло справді ефектно. До того ж, менш як за день запис переглянули понад 7 мільйонів разів. Все ж, це були чудові 8 років!

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Обережно, спойлери! Якщо ви досі не подивились 6 серію 8 сезону Гри престолів, не продовжуйте читати!

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx — Andy Kelly (@ultrabrilliant) 20 травня 2019 р.

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