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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Гра престолів: всі ключові події серіалу в короткому відео

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Всі події Гри престолів у відео - фото 1
Всі події Гри престолів у відео / W Magazine

Гра престолів 8 викликала у фанатів чимало емоцій, адже популярний серіал все ж отримав свій фінал, який не всім сподобався. До такої події в мережі створили коротке відео з усіма головними подіями всіх сезонів. Це варто переглянути!

Поки прихильники відходять від події 6 серії 8 сезону Гри престолів, розуміючи, що це кінець, креативний англієць з Йоркшира Енді Келлі вирішив змонтувати ключові моменти усіх сезонів в одне відео. До того ж, чоловік зумів показати все всього за півтори хвилини. Він пояснив, що обрав по секунді з кожного епізоду Гри престолів, і вийшло справді ефектно. До того ж, менш як за день запис переглянули понад 7 мільйонів разів. Все ж, це були чудові 8 років!

І ще: Несподівано: у МЗС Чехії прокоментували фінал Гри престолів

Обережно, спойлери! Якщо ви досі не подивились 6 серію 8 сезону Гри престолів, не продовжуйте читати!

Читайте також: Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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