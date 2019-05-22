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Гра престолів 8: у HBO відреагували на невдоволення фанатів
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Гра престолів 8 викликала у глядачів чимало емоцій, серед яких переважали розчарування та гнів. Тому програмний директор каналу HBO, який показує популярний серіал, вирішив прокоментувати ситуацію.
Фінальний сезон Гри престолів змусив прихильників не лише ще більше чекати на нові книги Джорджа Мартіна, а й запустити петицію щодо перезйомок. Така хвиля невдоволення дійшла і до керівництва каналу HBO, який займається трансляцією Гри престолів. Програмний директор Кейсі Блойс прокоментував ситуацію та роботу сценаристів.
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"Вони ніяк не могли закінчити шоу так, щоб всі були задоволені – у них і не було такої мети. Мені здається, що вони чудово справились. Просто потрібно змиритись, що не всі погоджуються з їх рішенням. Для настільки епічного та великого шоу їм довелось робити вибір. У цьому проекті прекрасне те, що він змушує переживати емоції. І позитивні, і негативні. Чимало людей перейнялись персонажами і очікували певних речей та поворотів", – зазначив він.
Також Блойс здивував несподіваним фактом про те, що сценаристи давно знали про тривалість сезону, який навіть Джордж Мартін назвав доволі куцим для повноцінного відкриття сюжетних ліній.
"Хлопці знали, що вони хочуть зробити, ще дуже-дуже давно. У них був план в голові. Я якось навіть пропонував їм зняти ще сезонів зо 5, але в них був план, який мав для них сенс. Вони давно прийняли рішення та йшли до нього", – підсумував програмний директор.
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