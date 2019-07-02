Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+)

Виявляється, у серіалі Гра престолів активно брали участь актриси, які беруть участь у створенні фільмів для дорослих. І вони не просто дублювали зірок серіалу, а мали свої повноцінні ролі.

Сібель Кекіллі відома за роллю Шаї, яка була служницею Санси Старк і коханкою Тіріона Ланністера. Сібель має безліч престижних нагород, які вона отримала на міжнародних кінофестивалях, що пов'язані з індустрією розваг для дорослих.

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Сахара Найт грала роль Армеки. Перш ніж стати актрисою у фільмах для дорослих, вона кілька років відпрацювала в індустрії моди технологом з одягу.

Масі Ді грала роль Дейзі, однієї з працівниць в закладі Мізинця.



Айрін Волкер зіграла в серіалі одну з дружин-дочок в гаремі Крастера.

У серіалі зіграли ще дві актриси порно: Джессіка Дженсен (яка знялася в епізоді фільму "Бруд" з Джеймсом МакЕвоєм) і Саманта Бентлі, які з'являлися у маленьких епізодах, героїні яких також працювали в закладі Мізинця.

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