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Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+)

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Кадри з серіалу - фото 1
Кадри з серіалу

Виявляється, у серіалі Гра престолів активно брали участь актриси, які беруть участь у створенні фільмів для дорослих. І вони не просто дублювали зірок серіалу, а мали свої повноцінні ролі.

Сібель Кекіллі відома за роллю Шаї, яка була служницею Санси Старк і коханкою Тіріона Ланністера. Сібель має безліч престижних нагород, які вона отримала на міжнародних кінофестивалях, що пов'язані з індустрією розваг для дорослих.

І ще: Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах

Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+) - фото 337777

Сахара Найт грала роль Армеки. Перш ніж стати актрисою у фільмах для дорослих, вона кілька років відпрацювала в індустрії моди технологом з одягу.

Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+) - фото 337778

Масі Ді грала роль Дейзі, однієї з працівниць в закладі Мізинця.

Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+) - фото 337779
Айрін Волкер зіграла в серіалі одну з дружин-дочок в гаремі Крастера.

Гра престолів: актриси порно, які знялися в серіалі (фото 18+) - фото 337780

У серіалі зіграли ще дві актриси порно: Джессіка Дженсен (яка знялася в епізоді фільму "Бруд" з Джеймсом МакЕвоєм) і Саманта Бентлі, які з'являлися у маленьких епізодах, героїні яких також працювали в закладі Мізинця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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