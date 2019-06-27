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Джордж Мартін поділився враженнями про серіал Чорнобиль

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Що Джордж Мартін думає про Чорнобиль - фото 1
Що Джордж Мартін думає про Чорнобиль / Firstpost

Автор книжок, за якими зняли відомий серіал Гра престолів, Джордж Мартін не втримався та поділився враженнями від серйозного серіалу Чорнобиль. Стрічка про трагічні події на Чорнобильській АЕС вже випередила Гру престолів за популярністю та отримала високі оцінки критиків.

Джордж Мартін не залишився осторонь нового проєкту HBO "Чорнобиль", який показує історію вибуху на ЧАЕС та розслідувань цієї трагедії. Серіал вже встиг стати найпопулярнішим, хоча має всього 5 серій. Вражаючі оцінки критиків та глядачів говорять самі за себе, однак Мартін вирішив поділитись своєю думкою. Він присвятив "Чорнобилю" окремий допис на своєму офіційному профілі в соцмережі Twitter.

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"Подивився Чорнобиль. Моторошний, захопливий, несамовитий. Якщо він не виграє вантажівку статуеток Еммі, то в Голлівуді немає справедливості. І особливі оплески талановитому Джареду Харрісу (актор, який грає Валерія Легасова, - ред). за його дивовижну гру", - відзначив Мартін.

До слова, нещодавно стало відомо, що й Гра престолів може стати номінантом Еммі, адже HBO планує висунути Дена Вайсса та Девіда Беніоффа у якості кандидатів на "Найкращий сценарій драматичного серіалу". Щоправда, фанати взагалі не у захваті від подій останнього фінального сезону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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