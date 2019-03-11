Емілія Кларк прокоментувала свої оголення в Грі престолів

Актриса Емілія Кларк заявила, що глядачам потрібно менше звертати уваги на наготу акторів, і більше – на різноманітність характерів героїв.

Британська актриса Емілія Кларк, яка зіграла в серіалі Гра престолів Дейєнеріс Таргарієн, висловилася про сцени, де її колеги і вона сама постають оголеними.

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Вона наголосила, що велика кількість оголення "не має значення". "Дупа Кіта, ще чиясь дупа, моя дупа – це не має значення! Це не те, про що шоу", – висловилася актриса про численні відверті сцени серіалу.

Кларк закликала глядачів більше звертати увагу не на оголених акторів, а на те, як багато різних жіночих персонажів показано в серіалі. За її словами, дуже важливо усвідомлювати, як Гра престолів поміняла кіноіндустрію.

Кадри з Гри престолів

Кадри з Гри престолів

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