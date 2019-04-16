Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Гра престолів 8: з'явилися живі кадри зі зйомок серіалу

  • 40
Емілія Кларк - фото 1
Емілія Кларк / instagram

Актори з американського серіалу "Гра престолів" поділилися особистими знімками зі зйомок. Зокрема, фото опублікували Емілія Кларк, Ліна Хіді і Джемма Вілон на своїх сторінках в Instagram.

Зірки популярного серіалу показали, як зйомки виглядали для них. На фото актори дуріють, веселяться і позую для селфі.

Це цікаво: Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі

Так, актриса Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс Таргаріен, показала що вона насправді робить, коли "літає на драконі".

Ліна Хіді, вона ж Серсея Ланністер в серіалі, опублікувала селфі з актрисою Ханною Веддінгем. Остання відіграє Септу Юнеллу, яка змушувала королеву визнати свої гріхи в темниці.

Виконавиця ролі Яри Грейджой Джемма Вілон показала свої брудні чоботи після чергового знімального дня.

Читайте також: Гра престолів 8 встановила новий рекорд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 460
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • Вчора, 08:56
  • 10187
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • Вчора, 08:00
  • 62
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз