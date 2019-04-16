Гра престолів 8: з'явилися живі кадри зі зйомок серіалу

Актори з американського серіалу "Гра престолів" поділилися особистими знімками зі зйомок. Зокрема, фото опублікували Емілія Кларк, Ліна Хіді і Джемма Вілон на своїх сторінках в Instagram.

Зірки популярного серіалу показали, як зйомки виглядали для них. На фото актори дуріють, веселяться і позую для селфі.

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Так, актриса Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс Таргаріен, показала що вона насправді робить, коли "літає на драконі".

Ліна Хіді, вона ж Серсея Ланністер в серіалі, опублікувала селфі з актрисою Ханною Веддінгем. Остання відіграє Септу Юнеллу, яка змушувала королеву визнати свої гріхи в темниці.

Виконавиця ролі Яри Грейджой Джемма Вілон показала свої брудні чоботи після чергового знімального дня.

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