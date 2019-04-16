Гра престолів 8 встановила новий рекорд

Перша серія фінального сезону Гри престолів, як вийшла на екранах у ніч з 14 на 15 квітня, поставила новий рекорд. І він пов'язаний не лише з кількістю переглядів!

Перший епізод 8 сезону шалено популярного серіалу Гра престолів побив рекорд за популярністю в соцмережах. Річ у тому, що 1 серію останнього сезону обговорили у більш як 5 мільйонах дописів на платформі Twitter.

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До того ж, епізод вже встигли побачили понад 17,4 млн фанатів у США, а ця цифра є найбільшим показником за весь час існування цього фентезі серіалу за сагою Джорджа Мартіна. Щоправда, можна посперечатись, що наступні серії точно підіймуть планку за переглядами та згадуваністю.

Нагадаємо, що всього фінальний сезон отримає всього 6 серій, тривалістю приблизно в годину. Вже у ніч з 19 на 20 травня у світ вийде остання серія.

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