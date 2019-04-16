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Гра престолів 8 встановила новий рекорд

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Як Гра Престолів побила рекорди - фото 1
Як Гра Престолів побила рекорди

Перша серія фінального сезону Гри престолів, як вийшла на екранах у ніч з 14 на 15 квітня, поставила новий рекорд. І він пов'язаний не лише з кількістю переглядів!

Перший епізод 8 сезону шалено популярного серіалу Гра престолів побив рекорд за популярністю в соцмережах. Річ у тому, що 1 серію останнього сезону обговорили у більш як 5 мільйонах дописів на платформі Twitter.

І ще: Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону

До того ж, епізод вже встигли побачили понад 17,4 млн фанатів у США, а ця цифра є найбільшим показником за весь час існування цього фентезі серіалу за сагою Джорджа Мартіна. Щоправда, можна посперечатись, що наступні серії точно підіймуть планку за переглядами та згадуваністю.

Нагадаємо, що всього фінальний сезон отримає всього 6 серій, тривалістю приблизно в годину. Вже у ніч з 19 на 20 травня у світ вийде остання серія.

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Це важливо: Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду

Джерело: УНІАН
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