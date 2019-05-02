Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл

3 серія 8 сезону серіалу Гра престолів вразила видовищною битвою живих проти мертвих. Дізнайтеся, хто ж з головних героїв загинув, захищаючи Вінтерфелл від білих блукачів. Обережно, спойлери!

У найепічнішій битві в історії телебачення, яку ми побачили в 3 серії Гри престолів, відбулося стільки подій, що простежити за ними було нелегко навіть уважним глядачам.

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Сцени грандіозної битви за Вінтерфелл знімали аж 55 днів. Третя серія, тривалістю у 80 хвилин, багата на епічні дуелі та масштабні бої живих проти білих блукачів. І коли, здавалося б, Джон Сноу і Ко програли цю війну, Ар'я Старк врятувала всіх, вбивши Короля Ночі та всіх мертвих разом із ним.

Ар'я вбила Короля Ночі / HBO

Не обійшлося без втрат і у війську живих. Ось список героїв, які загинули в битві:

Едд Толлет – лорд-командувач Нічної варти загинув, захищаючи від мертвих Сема Тарлі.

Dolorous Edd / HBO

Ліанна Мормонт – відважна голова дому Мормонт з Острова Ведмедя героїчно загинула, вбивши при цьому велетня.

Ліанна Мормонт

Берік Дондарріон – пожертвував собою, рятуючи Пса та Ар'ю Старк від навали блукачів.

Beric Dondarrion / HBO

Теон Грейджой – загинув від рук Короля Ночі, захищаючи до останку Брана Старка.

Theon Greyjoy / HBO

Сір Джорах Мормонт – помер, коли захищав свою кохану королеву Дейенеріс Таргарієн.

Джорах і Дені / HBO

Мелісандра – Червона Жриця, допомігши здолати темні сили, зняла своє магічне намисто і померла.

Melisandre / HBO

Король Ночі – помер від рук Ар'ї Старк у той момент, коли збирався вбити Брана Старка. Усі мерці розсипалися після смерті свого ватажка.

The Night King / HBO

Дракон Візеріон – загинув, коли намагався вбити Джона Сноу, але в цей момент не стало Короля Ночі, тож ми попрощалися і з хижаком.

Viserion / HBO

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