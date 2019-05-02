Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду

  • 22
Гра престолів 8 сезон 4 серія - фото 1
Гра престолів 8 сезон 4 серія / HBO

Фінальний сезон Гри престолів змушує фанатів перейматись про долю героїв ще більше, аніж завжди. Що чекає на персонажів у 4 серії серіалу – дивіться на кадрах нового епізоду.

Канал HBO потішив глядачів першими кадрами з 4 серії 8 сезону Гри престолів, яка вийде у світ вже 5 травня (в Україні вночі 6 травня). Якщо ви все ще не оцінили минулий епізод, то краще не гортайте далі, адже кадри можуть стати спойлерами до подій 3 серії.

Це цікаво: Гра престолів 8 сезон 3 серія: чому в епізоді важко було щось побачити

Відзначимо, що свіжі фото показали трохи більше, аніж трейлер 4 серії 8 сезону Гри престолів. Можна побачити, як герої ховають загиблих у найбільшій битві за життя, а також складають новий план дій, адже Серсея спокійно відсиділась у своєму палаці з новим потужним військом. Хто ж займе Залізний трон і скільки персонажів ще загине – дізнаємось незабаром.

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325095

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325096

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325097

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325098

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325099

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325100

Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду - фото 325101

Джерело всіх фото: HBO

Читайте також: Гра престолів 8 сезон: букмекери передбачили фінал культового серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
  • 30 квітня, 16:21
  • 1782
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 369
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1433984
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз