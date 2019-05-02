Гра престолів 8 сезон 4 серія: з'явилися перші кадри епізоду

Фінальний сезон Гри престолів змушує фанатів перейматись про долю героїв ще більше, аніж завжди. Що чекає на персонажів у 4 серії серіалу – дивіться на кадрах нового епізоду.

Канал HBO потішив глядачів першими кадрами з 4 серії 8 сезону Гри престолів, яка вийде у світ вже 5 травня (в Україні вночі 6 травня). Якщо ви все ще не оцінили минулий епізод, то краще не гортайте далі, адже кадри можуть стати спойлерами до подій 3 серії.

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Відзначимо, що свіжі фото показали трохи більше, аніж трейлер 4 серії 8 сезону Гри престолів. Можна побачити, як герої ховають загиблих у найбільшій битві за життя, а також складають новий план дій, адже Серсея спокійно відсиділась у своєму палаці з новим потужним військом. Хто ж займе Залізний трон і скільки персонажів ще загине – дізнаємось незабаром.

Джерело всіх фото: HBO

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