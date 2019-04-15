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Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
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Серіал Гра престолів – на фінішній прямій! Прем'єра першої серії фінального 8 сезону саги вийшла на телеекрани 14 квітня 2019. Дізнайтеся, коли вийде нова – 2 серія фентезі. До вашої уваги дата та тривалість наступного епізоду!
Телеканал HBO опублікував розклад виходу всіх серій серіалу Гра престолів. 8 сезон стартував 14 квітня 2019, а наступний вийде вже за тиждень.
|Коли вийде Гра престолів 8 сезон 2 серія
|Дата виходу в США
|21 квітня
|Коли вийде 2 серія в Україні
|22 квітня
|О котрій годині можна дивитися онлайн
|4:00 за Києвом
|Тривалість епізоду
|58 хвилин
Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019
У мережі вже є опис сюжету 2 серії: його виклали хакери на форумі Reddit. За їхніми даними, цей епізод розповідає про першу битву єдиного фронту Вестеросу з військом Короля Ночі.
Обережно, далі спойлери!
До вашої уваги головні події 2 серії фінального сезону ГП.
- Тиріон, Джон, Санса, Ар'я, Брієнна, Подрік, Давос, Тормунд, Джендрі, Варіс, Джор, Теон, Сандор, Сірий хробак і Сем обговорюють, як боротися з білими блукачами.
- Дейенеріс на зустрічі відсутня через хворобу (тобто вагітність, як ви здогадалися).
- У Тиріона план: Тормунд зі здичавілими, дотракійцями і бездоганними повинен напасти на армію мертвих з обсидіановими клинками.
- По дорозі до Вінтерфелла блукачів палитимуть два вцілілі дракони: планується, що вони спалять і Короля Ночі.
- Джон хоче відіслати сестер до Аррінів в Орлине гніздо, Ар'я відмовляється і каже, що пуття від неї більше, ніж від чоловіків.
- У Варіса новини з Королівської гавані: він дізнається, що Серсея має армію найманців, а от Еурон Грейджой захопив замок Баратеонів і Штормову межу.
- Теон і Джендрі хочуть напасти на Штормову межа, Джон каже, що допоможе – але тільки після перемоги над Королем Ночі.
- Джон запитує у Дені, чому вона пропустила зустріч. Вона не відповідає.
- Міра Рід відвідує Брана в Богорощі, він поводиться дивно і кричить, що армія Короля Ночі вже тут.
- Вінтерфелл накриває жахлива хуртовина.
- Армії Півночі та військо Дейнеріс шикуються зовні, Дені, Санса і Ар'я залишаються в Вінтерфеллі разом з Варісом, Тіріоном, Семом, Джиллі, Ліанною і Міссандеєю.
- Величезна армія зомбі б'ється з дотракійцами!
- Лютововк Привид гине, рятуючи Джона від блукача.
- Дейенеріс хоче спалити мерців на Дрогоні, але Міссандея їй каже, що під час вагітності їй не варто цього робити. Новина дивує Сансу, Тіріона і Варіса.
- Дрогон спалює багато мерців – але також частина армії Півночі.
- Прилітає Король Ночі верхи на зомбі-Візеріоні.
- Тепер армію жителів півночі спалюють уже два дракони.
- У вогні Дрогона вмирає Тормунд.
- Бран намагається вселитися в третього дракона, Рейгаля.
- Блукачі штурмують Вінтерфелл, в бою з ними героїчно гине Сірий хробак.
- Зомбі вбивають Подріка, Бріанна вбиває блукача.
- Всі захищають Брана, до якого рвуться білі блукачі.
- В останній момент на допомогу приходить Джеймі зі своєю армією.
- Бран підпорядковує собі Рейгаля і атакує зомбі-Візеріона, обидва дракона отримують важкі рани в сутичці.
- Після того, як Рейгаль вивергає вогонь на Короля Ночі, той намагається покинути поле бою на пораненого Візеріоні.
- Блукачі вбивають Міру та Брана.
- Втративши управління, Рейгаль падає і його вбивають мерці.
- Джеймі, Брон, Джон, Сандор і Давос рубають мерців, армія зомбі готується до втечі.
- Всі вціліли герої відступають на південь.
Останній кадр: Джон і Дейенеріс верхом на Дрогоні спалюють всіх мертвих – включаючи Рейгаля.
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