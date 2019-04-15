Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону

  • 105
Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону - фото 1

14 квітня тільки-но вийшла 1 серія 8 сезону серіалу "Гра Престолів", а фанати вже бурхливо відреагували у мережі. Зацініть найсмішніші жарти та найкумедніші картинки!

Офіційно розпочався фінальний сезон "Гри престолів". В мережі вже багато відгуків фанатів. Шукайте їх нижче, але будьте обережні – попереду спойлери!

І ще: ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях

До теми: Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 740
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 571
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • Вчора, 08:00
  • 46
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз