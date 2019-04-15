Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону

14 квітня тільки-но вийшла 1 серія 8 сезону серіалу "Гра Престолів", а фанати вже бурхливо відреагували у мережі. Зацініть найсмішніші жарти та найкумедніші картинки!

Офіційно розпочався фінальний сезон "Гри престолів". В мережі вже багато відгуків фанатів. Шукайте їх нижче, але будьте обережні – попереду спойлери!

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Пытаться заняться сексом в квартире, где есть собака, это... pic.twitter.com/ViDsF1NWgh — Денис Чужой (@fe_city_boy) 15 апреля 2019 г.

солнышко которое светит слишком ярко pic.twitter.com/QxhAgyp2Gx — бурерожденная | ДА НАЧНЕТСЯ МОЙ ДОЗОР | gotspoiles (@Winter_Captain_) 15 апреля 2019 г.

джон: я не умею летать на драконе

дени: никто не умеет пока не полетит

джон: #GameofThrones pic.twitter.com/NnQXERy8t2 — бурерожденная | ДА НАЧНЕТСЯ МОЙ ДОЗОР | gotspoiles (@Winter_Captain_) 15 апреля 2019 г.

Your mother was Lyanna Stark. And your father, your real father, was Rhaegar Targaryen. You’ve never been a bastard. You’re Aegon Targaryen, true heir to the Iron Throne.#GameofThrones pic.twitter.com/USRND9ekCR — - (@S_Montana22i) 15 апреля 2019 г.

Сэм: "Ты никогда не был бастардом. Ты — Эйгон Таргариен. Настоящий наследник Железного Трона."



Джон Сноу, спустя какое-то время: #GameOfThrones pic.twitter.com/F2l6Qq046C — ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) 15 апреля 2019 г.

В сеть слили фото первой встречи дракона Дейнерис и дракона белых ходоков #GameofThrones pic.twitter.com/6owJUwCeuo — сuднэй пu шерман (@HeIIoSidney96) 15 апреля 2019 г.

Совсем не ожидал, что в конце первой серии престолов убьют Таноса — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 15 апреля 2019 г.

Samwell: My dog, Pongo?

Daenerys: Run over by a carriage.

Samwell: My goldfish, Goldie?

Daenerys: Eaten by the cat.

Samwell: My cat?

Daenerys: Choked on the goldfish. — Caroline Siede (@CarolineSiede) 15 апреля 2019 г.

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