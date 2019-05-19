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Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Гра престолів 8 сезон: спойлери фінальної 6 серії злили в мережу

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Дейенеріс Таргарієн - фото 1
Дейенеріс Таргарієн / HBO

На форумі Reddit з'явився докладний переказ фіналу Гри престолів 8, завершальна 6 серія якого вийде вже 20 травня. Якщо ви хочете просто зараз дізнатися, чим закінчиться серіал, – читайте спойлери!

Фінальна 6 серія останнього сезону серіалу Гра престолів 8 вийде на телеекрани в ніч з 19 на 20 травня. Однак події завершального епізоду вже відомі – хакери злили в мережі сюжет фіналу.

Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8?

Чи буде саме такою кінцівка кіноепопеї та чи справдяться всі спойлери – ми дізнаємося тільки завтра. Читайте мерщій опис 6 серії, аби підготуватися до завершення Гри престолів!

Спойлери 6 серії Гри престолів 8

Джон Сноу, Давос і Тиріон шоковані подіями в Королівській гавані. Тиріон знаходить під завалами руку Джеймі та розуміє, що його брат і сестра – мертві. Сірий хробак і його солдати оточили солдатів Ланністерів і збираються їх вбити. Джон намагається зупинити військо, але Сірий хробак посилається на наказ королеви.

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Тиріон / HBO

Дейенеріс виголошує промову, у якій говорить, що вона звільнила населення Королівської гавані і планує звільнити весь світ. Вона звинувачує Тиріона в зраді, а він її в тому, що вона спалила тисячі невинних людей. Тиріон відмовляється бути її правицею, вона кидає його у в'язницю.

Тиріон налаштовує Джона проти Дейенеріс: він – загроза її легітимності, і його сім'я ніколи не буде в безпеці. Джон йде до Дені, просить її зупинити це безумство. Нова королева каже, що все це для народу. Джон вбиває її кинджалом. Прилітає Дрогон, розплавлює Залізний трон і забирає тіло "мами".

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Дрогон / HBO

Збирається Рада, щоб вирішити долю Джона і Тиріона. Сірий хробак вимагає страти, Санса просить відпустити Джона. Тиріон пропонує це вирішити новому королю, а Сем – обрати короля голосуванням.

Королем обирають Брана Старка, той призначає правицею Тиріона, а він у свою чергу виносить Джону покарання у вигляді повернення в Нічну варту. Сірий хробак приймає це, але відмовляється підкорятись новому королю і відвозить своїх дотракійців в Ессос звільняти рабів. Джон прощається з Сансою та Ар'єю. Остання відпливає на захід від Вестероса, де ніхто ще не був.

У Раді засідають Сем, Давос, Бронн, Яра, Робін Аррін, Джендрі, Йон Ройс (і можливо Брієнна). Подрік захищає Брана. У фіналі Ар'я на кораблі, Санса править Вінтерфеллом, а Джон, Привид і Тормунд йдуть на північ від Стіни.

Читайте також: Де і коли дивитися онлайн фінал серіалу Гра престолів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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