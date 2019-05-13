Гра престолів 8: дивіться трейлер фінальної шостої серії

13 травня канал HBO випустив 5 серію 8 сезону Гри престолів. Одразу після цього з'явився новий трейлер до фінальної 6 серії 8 сезону серіалу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

П'ята серія Гри престолів вийшла у ніч на 13 травня, а після неї HBO одразу ж показав фанатам трейлер до останнього епізоду. Ролик встиг справді викликає чимало емоцій, адже він натякає на фінал та показує наслідки дій героїв. Нагадаємо, що дата виходу 6 серії 8 сезону Гри престолів запланована вже на 19 травня (в Україні у ніч на 20 травня).

Це цікаво: Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери

Обережно, спойлери! Якщо не ви ще не подивились 5 серію, то Радіо МАКСИМУМ не рекомендує переглядати тизер.

Гра престолів 8, дивитись трейлер 6 серії онлайн:

У ролику можна побачити те, що залишилось від Королівської Гавані, яку ледь не вщент знищила Дейенеріс. Здається, божевілля батька передалось, адже Матір Драконів сполювала не лише будівні та невинних мешканців, а й навіть власних воїнів. Зараз її армія все ще численна, а ворогів майже не залишилось. Також на вулицях міста показують Тіріона та Ар'ю, які бачать розруху, армію та палаючий замок, а також Дені, яка переможно ступає по Гавані. Можна здогадатись, що кохана Джона легко поповнить список Ар'ї.

Читайте також: Зірка Гри престолів неоднозначно натякнув про долю драконів