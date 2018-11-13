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Гра престолів 8: дата виходу та головні теорії про фінал серіалу
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8 сезон серіалу Гра престолів вийде в першій половині 2019 року. Дата прем'єри фіналу стрічки вже відома, тож ми зібрали всю інформацію інсайдерів про вихід та розв'язку популярного фентезі.
Дата виходу серіалу Гра престолів 8
Гра престолів 8 сезон – найочікуваніша прем'єра 2019 року. За офіційними даними, дата виходу серіалу запланована на квітень!
Канал НВО також офіційно оголосив, що у фінальному сезоні ми побачимо 6 серій, тривалість кожної з яких може скласти до півтори години. Відзначимо, що зйомки останнього сезону стартували 23 жовтня 2017 року, а завершилися 6 липня 2018 року.
Дивіться фінальний тизер Game of Thrones:
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Загалом, як повідомляють американські ЗМІ, виробництво фінального сезону Гри престолів обійдеться в 90 мільйонів доларів, а середній бюджет кожної серії складе 15 мільйонів доларів.
Чим завершиться Гра престолів
Події серіалу вже обігнали аналогічні сюжетні лінії в опублікованих книгах серії "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна, а тому сюжет 8 сезону, як в шостого і сьомого, буде базуватися на чорнових варіантах письменника і власних сюжетних напрацюваннях авторів стрічки.
В очікуванні прем'єри завершальних епізодів фани Гри престолів активно будуть здогади, що ж трапиться у фіналі: хто переможе у війні з блукачами, хто посяде Залізний Трон і хто з головних героїв залишиться живим. Зібрали для вас найпоширеніші теорії про 8 сезон.
1. Дейенеріс народить дитину від Джона Сноу, а потім з'ясується, що вони родичі. Як відомо, Дейенеріс – рідна тітка Джона, адже його батько Рейгар Таргарієн – її рідний брат. Мати Джона – Ліана Старк, так що він наполовину Таргарієн, наполовину Старк.
2. Про своє походження та законність прав на Залізний трон Джон Сноу дізнається від зведеного брата Брана Старка, який володіє надприродними здібностями і може бачити минуле.
3. Нарешті Джон та Ар'я зустрінуться (ми цього дуже чекаємо!).
4. Теон проявить мужність і не дасть Еурону привести до Серсеї найману армію Золотих мечів. При цьому він загине, рятуючи свою сестру Яру з пазурів жорстокого дядька.
5. Джеймі Ланністеру, який відправився у Вінтерфелл, щоб взяти участь у Великій війні, доведеться багато пояснювати Старкам (падіння Брана, смерть їхнього батька, вбивство батька Дейенеріс Таргарієн).
6. У результаті Джеймі таки завоює довіру Джона Сноу і Дейенеріс, і після перемоги над блукачами саме його відправлять на переговори з сестрою. Якщо Серсея не прислухається до його слів, то він зробить те, що повинен: вб'є її. Існує також теорія, що це зробить Ар'я, яка приміряє роль "царевбивці". При цьому Серсея так і не народить четверту дитину від Джеймі.
7. Тіріон – теж Таргарієн. Відомо, що Ейріс II Таргарієн, він же Божевільний король, був закоханий у Джоанну Ланністер, маму Джеймі, Серсеї і Тіріона. Протягом життя він неодноразово виявляв інтерес до Джоани, що не подобалося його правиці Тайвіну Ланністеру. Якщо між Ейрісом і Джоанною все ж щось було, то це пояснило б, чому Тайвін постійно говорив Тіріону, що він не його син.
8. У Великій війні всіх врятує Бран. Ймовірно, він вселиться у Візеріона (дракона, який тепер підпорядковується Нічному Королю) і скине лідера Білих блукачів. Потім у битві з Візеріоном загине ще один дракон Дейенеріс.
Існує інша гіпотеза: Бран, побачивши, що армія мерців перемагає військо лордів Півночі, Бездоганних, дотракійців і вірних Джеймі Ланністеру васалів, повернеться в минуле, коли діти лісу створили Короля ночі, і постарається переконати їх не робити цього. Якщо вони не послухаються його – Бран вселиться в ту людину, яку перетворили на Короля ночі, і відведе мертвих назад, але при цьому назавжди залишиться білим блукачем.
9. У підсумку глядачі дізнаються, хто такий Король Ночі. Бран? Бог Смерті? Хтось інший? Це стане відомо в фіналі "Гри".
10. Також ми нарешті дізнаємося, хто такий "Обіцяний Принц" – реінкарнація стародавнього героя Азора Ахая, який, згідно з пророцтвом, повинен зупинити Короля Ночі. Принцом можуть бути і Джон, і Дейенеріс – це слово, як кажуть у Вестеросі, "гендерно-нейтральне".
Але якщо нова битва Азора Ахая з Королем Ночі повинна хоча б композиційно повторити попередню, то є сенс згадати, як той його переміг. Азор Ахайя використовував меч Світозар, для загартування якого йому треба було пролити кров своєї дружини.
Ми не віримо в щасливий фінал Гри престолів (хоча дуже цього хочемо!), тому ставимо на те, що Джону, або Дейенеріс, або їхній дитині доведеться загинути на благо спільної справи.
І ще: Актор з Гри престолів розплакався через фінал серіалу
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