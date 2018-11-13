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Гра престолів отримає ще два нових приквели

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Вихід книги Полум'я і кров відбудеться вже 20 листопада - фото 1
Вихід книги Полум'я і кров відбудеться вже 20 листопада / theguardian

Письменник Джордж Мартін, автор Пісні льоду й полум'я, розповів про плани написання ще двох книг.

Американський письменник Джордж Мартін заявив про намір створити ще два нових приквели "Гри престолів". Основою для них стане ще невидана книга "Полум'я і кров".

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Сюжет приквелів розгортатиметься за кілька сотень років до тих подій, які були показані в "Грі престолів". Першим томом з майбутньої серії стане "Полум'я і кров", в якому автор розповість про історію сімейства Таргарієнів, і зокрема, прихід на територію семи королівств творця залізного трону Ейгона Завойовника.

У книзі також буде розкрито низку таємниць, пов'язаних з персонажами "Гри престолів". Наприклад, як у Дейнеріс з'явилися три яйця дракона. На сайті письменника вже опублікований синопсис книги "Полум'я і кров", вихід якої відбудеться вже 20 листопада: "Книга розповість про Ейгона Завойовника, творця Залізного Трону, а також про покоління Таргарієнів, які боролися за це знакове місце, аж до громадянської війни, яка майже знищила їхню династію", – зазначено в синопсисі.

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Джерело: theguardian
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