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Актор з Гри престолів розплакався через фінал серіалу

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Харінгтон отримав сценарій задовго до початку зйомок - фото 1
Харінгтон отримав сценарій задовго до початку зйомок / refinery29

Кіт Харінгтон поділився своїм сприйняттям останньої серії Гри престолів.

У новому інтерв'ю актор Кіт Харінгтон зізнався, що кінець серіалу змусив його пустити сльозу.

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Харінгтон отримав сценарій шести нових епізодів задовго до початку зйомок, але вирішив уникнути спойлерів до читання з колегами. У підсумку саме Кіт був в шоці від фіналу, дізнавшись всі його подробиці. Як зізнався актор, під час читання, яке зайняло в нього два дні, він заплакав двічі.

Тим часом американський письменник Джордж Мартін озвучив назву майбутнього приквела "Гри престолів" – "Довга ніч". За попередньою інформацією, події в ньому будуть розгортатися за десять тисяч років до тих, які були показані в оригінальному серіалі.

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Джерело: refinery29
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