Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Гра престолів 8 сезон 6 серія: дата виходу фіналу, спойлери і трейлер

  • 152
6 серія 8 сезону серіалу Гра престолів 2019 - фото 1
6 серія 8 сезону серіалу Гра престолів 2019

Всі фанати саги "Пісня льоду і полум'я" очікують на фінальну серію улюбленого серіалу. Саме 6 серія 8 сезони серіалу "Гра Престолів" закінчує історію змагання сімейств за Залізний трон! Дивіться трейлер останнього епізоду, а також дізнайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

У ніч з 19 на 20 травня з'явилася 6 серія фінального сезону серіалу Гра престолів.

І ще: Пісня льоду і полум'я: Джордж Мартін пояснив затримку виходу фіналу

Як і усі попередні серії 8 сезону, шостий епізод з'явиться у неділю о 21:00 за нью-йоркським часом, а у Києві в цей час буде 04:00 понеділка.

Де дивитись онлайн 6 серія 8 сезон Гра престолів:

  • Американський канал HBO (платна підписка);
  • Сервіс HBO NOW (14,99 долара в місяць);
  • Онлайн-кінотеатри, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Трейлер 6 епізоду серіалу Гра престолів 2019:

СПОЙЛЕРИ 6 СЕРІЇ ГРИ ПРЕСТОЛІВ 2019

У тизері 6 серії Дейенеріс виходить до бійців – на її боці тільки бездоганні та дотракійці. З руйнівниці кайданів Дейенеріс перетворилася в тирана. Тепер вона зможе утримати владу лише страхом.

Тиріона чекає суд: він звільнив Джеймі, а Дейенеріс більше не пробачить йому помилок. Але в Тіріона є потужний союзник. Це Санса.

Час придивитися до зброї Ар'ї. Королю Ночі дісталося, коли вона тренувалася з кинджалом, але в минулій серії вона практикувалася в стрільбі з лука. Невже вона вб'є стрілою останнього дракона?

Зупинити Дейенеріс повинен Джон. Одного разу він уже не залишився в печері з коханою. Тоді Ігрітт вбили. На початку цього сезону Джон і Дейенеріс теж хотіли сховатися від усіх, але і вони втратили свій шанс.

Бран Старк вже бачив тінь дракона Дейенеріс над Королівською Гаванню – він знав, як закінчиться битва і скільки людей загине. Значить, навіть він не вірить, що коли-небудь щось може змінитися.

До теми: Зірка Гри престолів неоднозначно натякнув про долю драконів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1294
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 453
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469248
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Фото Кіно