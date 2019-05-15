Гра престолів 8 сезон 6 серія: дата виходу фіналу, спойлери і трейлер

Всі фанати саги "Пісня льоду і полум'я" очікують на фінальну серію улюбленого серіалу. Саме 6 серія 8 сезони серіалу "Гра Престолів" закінчує історію змагання сімейств за Залізний трон! Дивіться трейлер останнього епізоду, а також дізнайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

У ніч з 19 на 20 травня з'явилася 6 серія фінального сезону серіалу Гра престолів.

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Як і усі попередні серії 8 сезону, шостий епізод з'явиться у неділю о 21:00 за нью-йоркським часом, а у Києві в цей час буде 04:00 понеділка.

Де дивитись онлайн 6 серія 8 сезон Гра престолів:

Американський канал HBO (платна підписка);

(платна підписка); Сервіс HBO NOW (14,99 долара в місяць);

(14,99 долара в місяць); Онлайн-кінотеатри, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Трейлер 6 епізоду серіалу Гра престолів 2019:

СПОЙЛЕРИ 6 СЕРІЇ ГРИ ПРЕСТОЛІВ 2019

У тизері 6 серії Дейенеріс виходить до бійців – на її боці тільки бездоганні та дотракійці. З руйнівниці кайданів Дейенеріс перетворилася в тирана. Тепер вона зможе утримати владу лише страхом.

Тиріона чекає суд: він звільнив Джеймі, а Дейенеріс більше не пробачить йому помилок. Але в Тіріона є потужний союзник. Це Санса.

Час придивитися до зброї Ар'ї. Королю Ночі дісталося, коли вона тренувалася з кинджалом, але в минулій серії вона практикувалася в стрільбі з лука. Невже вона вб'є стрілою останнього дракона?

Зупинити Дейенеріс повинен Джон. Одного разу він уже не залишився в печері з коханою. Тоді Ігрітт вбили. На початку цього сезону Джон і Дейенеріс теж хотіли сховатися від усіх, але і вони втратили свій шанс.

Бран Старк вже бачив тінь дракона Дейенеріс над Королівською Гаванню – він знав, як закінчиться битва і скільки людей загине. Значить, навіть він не вірить, що коли-небудь щось може змінитися.

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