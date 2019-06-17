Гра престолів 8: Серсея сміливо прокоментувала фінал серіалу

Акторка Ліна Хіді, яка стала ще більш відомою завдяки ролі Серсеї у Грі престолів, знову поділилась враженнями щодо фіналу одного із найпопулярніших серіалів світу. Ця жінка не лізе за словом до кишені.

45-англійська акторка Ліні Хіді настільки добре вжилась у роль Серсеї Ланністер, що фінальний сезон Гри престолів став для неї доволі складним. Зірка розповіла, що їй не сподобалось і як вона про це розповість сценаристам Девіду Банніофу та Дену Вайссу.

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"Я вклала частину себе, як глядача. У мене є улюблені персонажі і кілька гострих моментів жалю. Але я поки ще не зустрілась з Девідом та Деном для п'яної розмови. Я б хотіла кращої смерті для Серсеї. Звісно ж, ти фантазуєш на тему смерті персонажа. У шоу це могло бути будь-яким способом. У певному сенсі я була засмучена, але, думаю, що вони і не змогли задовольнити всіх. Я вважаю, що б вони не робили, розчарувань все одно не уникнути". – пояснила Ліна.

До слова, поки Кіт Харрінгтон (Джон Сноу) важко переживає фінал у клініці, то Хіді запевняє, що не має жодних стресових синдромів. До того ж, акторка й досі підтримує зв'язки з колегами і друзями по серіалу, називаючи їх загалом "Престолами" (Throners).

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