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Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах

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Game of Thrones / Chernobyl - фото 1
Game of Thrones / Chernobyl

Серіали HBO "Гра престолів" та "Чорнобиль" отримали найвищі рейтинги кінокритиків. При цьому стрічки об'єднує не тільки спільний виробник та безпрецедентний успіх, а й актори. Дивіться самі!

Фінальний сезон мегауспішного серіалу "Гра престолів" завершився у травні 2019, а вже через кілька тижнів увесь світ заговорив про новий проект HBO – міні-серіал "Чорнобиль". На думку фанатів, саме ця стрічка зуміла компенсувати розчарування від кінцівки саги про Вестерос.

До теми: Фотопорівняння акторів серіалу Чорнобиль з їхніми реальними прототипами

Цікаво, що в "Чорнобилі" зіграли актори, які з'являлися також в епізодах ГП. Впізнаєте їх?

Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332603
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332605
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332606
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332607
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332608
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332601
Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах - фото 332602

Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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