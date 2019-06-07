Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах

Серіали HBO "Гра престолів" та "Чорнобиль" отримали найвищі рейтинги кінокритиків. При цьому стрічки об'єднує не тільки спільний виробник та безпрецедентний успіх, а й актори. Дивіться самі!

Фінальний сезон мегауспішного серіалу "Гра престолів" завершився у травні 2019, а вже через кілька тижнів увесь світ заговорив про новий проект HBO – міні-серіал "Чорнобиль". На думку фанатів, саме ця стрічка зуміла компенсувати розчарування від кінцівки саги про Вестерос.

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Цікаво, що в "Чорнобилі" зіграли актори, які з'являлися також в епізодах ГП. Впізнаєте їх?

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