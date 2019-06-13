Зірка Гри престолів розповіла, кого хоче поцілувати з героїнь серіалу

Софі Тернер з Гри престолів розповіла, що планує коли-небудь зняти фільм про свою дружбу з Мейсі Вільямс. А також зробити з нею ще дещо.

Відносини двох актрис здалися шанувальникам настільки близькими, що чутки про таємний роман не змусили себе чекати.

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На шоу Конана О'Брайена Тернер довелося прокоментувати фанатські здогадки. Конан звернув увагу Софі на чутки про роман з Мейсі, і виявилося, що зірки в курсі цієї історії. Більш того, актриси відповіли на них під час зйомок останнього сезону Гри престолів.

"Зрозуміло, ми знали про це. Ми вирішили підіграти. Під час зйомок однієї з сцен просто посеред дубля ми зробили вигляд, що збираємося поцілувати один одного. Нам хотілося побачити, яку реакцію це викличе", – розповіла Тернер.

Ведучий уточнив, чи був це їх з Мейсі жарт, на що Софі саркастично зауважила: "Ну, знаєте, просто іноді так хочеться поцілувати найкращу подругу". Тернер слід використати цю тему для трейлера свого майбутнього фільму про дружбу з Вільямс, і тоді забиті зали їй забезпечені!

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