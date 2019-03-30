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Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів

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Усі шість Залізних тронів знайдено - фото 1
Усі шість Залізних тронів знайдено / oldtimewallpapers

Мешканка Нью-Йорка упізнала місце схованки останнього шостого Залізного трону відразу ж після публікації підказки. Це було легко, адже це виявилися руїни форту, який неподалік від будинку американки.

19 березня канал HBO оголосив квест для фанатів серіалу "Гра престолів" і розповів про шість захованих по всьому світу копіях Залізного трону, на якому в серіалі сидить владика Вестерос. Шанувальникам запропонували знайти репліки за допомогою підказок – кількох довгих 360-градусних відео з тронами і локаціях навколо них.

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29 березня, через десять днів після старту квесту, мешканка Нью-Йорка знайшла останній трон. На це у неї пішло близько десяти хвилин, бо остання схованка Залізного трону була біля її будинку.

Підказки з'являлися не відразу, а по черзі. Раз на кілька днів HBO на спеціальній сторінці відкривали черговий ролик з локацією. Перші п'ять тронів фанати відшукали за тиждень – вони були заховані в Бразилії, Швеції, Канаді, Великобританії та Іспанії.

Кожного, хто знаходив трон, зустрічали організатори в костюмах з "Гри престолів". Вони вручали корони і публікували фотографії з переможцями в соцмережах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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