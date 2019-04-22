Гра престолів 8: друга серія відзначилась піснею зі спойлерами

Друга серія фінального сезону Гри престолів не лише змусила фанатів затамовувати подих на деяких сценах, а й показала спойлер до про Джона Сноу у новій пісні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Творці восьмого сезону Гри престолів вирішили не лише витримувати інтригу щодо долі героїв, а й непомітно підкидати спойлери та відсилки. Найуважніші фанати вже встигли помітити у 2 серії фінального сезону серіалу несподіваний момент - вперше повністю зазвучала "Пісня Дженні", яка розповідає про дівчину Дженні з Річкових земель та принца Дункана Таргарієна.

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Обережно! Попереду спойлери!

Посеред другої 2 серії 8 сезони кілька головних персонажів, серед яких Джеймі, Брієнна, Давос, Тормунд, Тіріон та Подрік, вирішили посидіти за чаркою біля вогнища перед епічною битвою з Королем Ночі за Вінтерфелл. Після історій та зізнань Подрик вирішив заспівати пісню про Дженні. Варто додати, що у Грі престолів нічого не буває випадковим, тому ця композиція також не виняток.

Історії Верстероса розповідають, що Дженні мешкала у руїнах замку Старі Каміння і вважала, що походила від Перших людей. Але місцеві мешканці вважали її відьмою, тому не надто доброзичливо ставились. Однак якось принц Дункан Таргарієн побачив її під час мандрівки та закохався. Почуття були настільки сильними, що він вирішив знехтувати своїми заручинами з донькою Лорда Баратеона. Однак батько Таргарієн змусив сина постати перед вибором: або Дженні, або трон. Хлопець обрав кохання, але Баратеону не сподобалась відмова, тому він почав повстання, яке вдалось придушити з величезною кількістю жертв. До слова, згодом Дженні опинилась при палаці з лісовою відьмою, яка й передала Таргарієнам передбачення про "обіцяного принца".

Варто відзначити, що пісню порівняли з історією Джона, адже йому доведеться обирати, чи справді Дейенеріс його королева, чи Залізний трон належить йому.

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