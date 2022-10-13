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Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі

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Говори красиво! / Радіо Максимум

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, які не лише прикрасять вашу мову при спілкуванні, а й вимову. Здивуйте близьких та знайомих своєю українською!

Поповнюйте свій словниковий запас неповторними українськими словами, вживайте їх вдома, на роботі, при розмовах з друзями та незнайомцями й ви приємно вразите людей своїми знаннями.

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Вештатися – ходити сюди-туди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь.

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Духмяний – той, який має сильний, приємний запах, ароматний, запашний, пахучий.

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Кмітливий – здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати, тямущий.

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Пасіювати – гніватися.

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Філіжанка – чашка.

Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі - фото 514257

Теревенити – говорити що-небудь незначне, несерйозне, пусте.

Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі - фото 514252

Пуцьвірінок – безпере пташеня, маленька дитина.

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Вивірка – білка.

Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі - фото 514259

Шахівниця – дерев'яна або картонна квадратна дошка чи коробка з 64 світлими й темними квадратами, на якій грають у шахи.

Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі - фото 514260

Обіруч – узявшись за руки, разом, обома руками.

Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі - фото 514256

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

До теми: Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас

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