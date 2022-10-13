Говори красиво: 10 милозвучних українських слів, які можуть вимовити не всі

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, які не лише прикрасять вашу мову при спілкуванні, а й вимову. Здивуйте близьких та знайомих своєю українською!

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Вештатися – ходити сюди-туди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь.

Духмяний – той, який має сильний, приємний запах, ароматний, запашний, пахучий.

Кмітливий – здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати, тямущий.

Пасіювати – гніватися.

Філіжанка – чашка.

Теревенити – говорити що-небудь незначне, несерйозне, пусте.

Пуцьвірінок – безпере пташеня, маленька дитина.

Вивірка – білка.

Шахівниця – дерев'яна або картонна квадратна дошка чи коробка з 64 світлими й темними квадратами, на якій грають у шахи.

Обіруч – узявшись за руки, разом, обома руками.

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