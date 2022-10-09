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Чек-лист справ на осінь: що варто зробити у вересні, жовтні та листопаді
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Насолодіться осінню на повну – гуляйте в парку, пийте какао, вдягайте теплі в'язані светри тощо. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас список справ, які варто запланувати в осінні місяці, щоб отримати максимум задоволення від цієї пори року.
Зробіть цю осінь незабутньою! Оберіть кілька улюблених музичних треків чи фільмів цієї осені, які надалі асоціюватимуться у вас з цим часом. Тоді, коли переглядатимете кіно або слухатимете пісні, ви будете згадувати осінь.
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А ось ще 9 справ, які варто зробити перед настанням зими!
- Поповніть свою бібліотеку. Придбайте книги, які будуть звеселяти вас осінніми вечорами. Це можуть бути романи ваших улюблених письменників або ж здивуйте себе й оберіть те, що раніше ніколи б не обрали. Можливо, вас сподобається такий експеримент!
- Гриби вже чекають на вас! Спочатку ви отримаєте задоволення від процесу пошуку та збирання, а потім будете насолоджуватися поїданням страв грибами – паста з грибами, юшка з грибами, підливка з грибами тощо.
- Придбайте сезонні смаколики та приготуйте незвичну вечерю. Також придивіться до оберемка осінніх квітів, який може прикрасити вашу оселю та зробити її ще затишнішою.
- Замовте екскурсію містом чи підіть у якийсь музей. Осіння погода сприятиме і перебуванню у приміщенні, і прогулянкам містом. Головне – обрати вдалий день.
- Проводьте більше часу на природі – парк, ліс, озеро тощо. Поки погода дозволяє ще довго перебувати на вулиці, скористайтеся цим. Влаштовуйте мініпікніки у парку чи просто прогулянки у лісі. Візьміть кілька горішків та потіште місцевих білочок.
- Какао – спеціальний осінній допінг. Цей теплий та солодкий напій є легальним способом покращити настрій у похмурі та дощові дні. Зваріть какао, оберіть цікаву книгу або захопливий фільм й вмощуйтеся зручніше.
- Не забувайте про Гелловін! Навіть якщо ви не святкуєте цей день, не забувайте про особливу атмосферу – свічки, павутина, гарбузи, прикраси тощо. Приготуйте смачну страву з гарбуза – кашу, кекс, печиво, запечений гарбуз з прянощами, приміром. До нього приготуйте пікантний глінтвейн й влаштуйте собі гастрономічний вечір.
- Теплі светри – запорука затишної осені. Коли вітер стає холодним, витягайте з шаф в'язані речі. Загорніться у шарф чи светр і вирушайте на прогулянку. Нехай цей холодний вітер не матиме шансу проти вашого теплого вбрання.
- Не бійтеся калюж! Після або ж під час дощу взувайте гумаки та стрибайте по калюжах! Згадайте дитинство, не приховуйте емоцій, не переймайтеся дрібницями та відчувайте кожну мить.
До теми: Від "Весни" і до "Шуму": 30 знакових пісень нашої Незалежності, які співає вся Україна
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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