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Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас
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Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з особливими українськими словами, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!
Поповнюйте свій словниковий запас неповторними українськими словами, вживайте їх вдома і на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Гайда!
БЛАВА́ТИ – якщо ви не знаєте, то так називають волошки, які тішать наше око в червні-липні, а іноді й впродовж усього літа. Чудова альтернатива банальним трояндам =)
ГОРІ́ЛИЦЬ – обличчям догори. Уявіть ідеальну картину: ви лежите на пляжі горілиць або й долілиць – тобто обличчям до землі – і насолоджуєтеся сонечком.
ЗА́ТИ́ШОК – тихе місце; спокій. Сподіваємося, саме це слово характеризує вашу відпустку. Адже іноді так хочеться побути наодинці з природою та з самим собою у затишному місці.
ПА́ХОЩІ – приємний запах, аромат. На носі вже серпень, тому поспішайте насолодитися пахощами літа.
ОБІ́РУЧ – можна сказати обома руками, але значно краще, погодьтеся, звучить обіруч. Це слово також означає "узявшись за руки; разом".
ЗНІЧЕ́В'Я – від нічого робити, простіше кажучи – з дурного розуму, здуру. Ще вживається в значенні "несподівано, раптово, без причини".
ЛЮСТЕ́РКО – красивий синонім до "дзеркальця".
ЗАЛИЦЯТИСЯ – загравати, кокетувати, тобто, маючи почуття симпатії або кохання, упадати біля кого-небудь, виявляти знаки уваги, зачіпати розмовою, жартами.
ТАЛА́Н – доля, життєвий шлях. Оскільки так говорять, здебільшого, про щасливу долю, удачу, успіх – бажаємо вам талану без клопотів та проблем.
ПОГОТІ́В – цим колоритним словом пропонуємо вам замінити у своїй мові прислівник "тим більше".
Залишайтеся з Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!
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