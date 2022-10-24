Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з оригінальними українськими словами. Вони не лише прикрасять ваше мовлення, а й привернуть увагу до давніх українських слів. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською – на цей раз говоримо про осінь!

Нехай ваш словниковий запас поповнюється направду неповторними українськими словами про осінню пору року. Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Так ви приємно вразите усіх своїми знаннями.

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Осінь стане ще затишнішою з такими словами!

Павоть – сітка, сплетена павуком, волокна, що літають у теплі осінні дні.

Вирій – теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

Камізелька – те саме, що безрукавка, жилетка.

Коцик – грубе вовняне однотонне вкривало, ворсовий пристрижений однобічний килим.

Марево – зорове явище в атмосфері, при якому біля горизонту з'являються уявні зображення наземних предметів або ділянок неба, миготливий шар теплого повітря біля поверхні землі, сухий туман.

Курява – такі дрібні тверді часточки, що нависають та вихорем крутяться в повітрі, а поті осідають на поверхні.

Мжичка – дуже дрібні краплі води, які насичують повітря, дрібний, густий дощ, мряка.

Брунатний – коричневий, темно-жовтий.

Ковбаня – глибока вибоїна, звичайно на дорозі, переважно з водою, болотом.

Парасолька – закріплений на палиці, обтягнутий матерією складаний каркас у формі півкулі для захисту від дощу і сонця.

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

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