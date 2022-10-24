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Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь

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Говори красиво! / Радіо Максимум

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з оригінальними українськими словами. Вони не лише прикрасять ваше мовлення, а й привернуть увагу до давніх українських слів. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською – на цей раз говоримо про осінь!

Нехай ваш словниковий запас поповнюється направду неповторними українськими словами про осінню пору року. Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Так ви приємно вразите усіх своїми знаннями.

І ще: Чек-лист справ на осінь: що варто зробити у вересні, жовтні та листопаді

Осінь стане ще затишнішою з такими словами!

  • Павоть – сітка, сплетена павуком, волокна, що літають у теплі осінні дні.
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  • Вирій – теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.
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  • Камізелька – те саме, що безрукавка, жилетка.
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  • Коцик – грубе вовняне однотонне вкривало, ворсовий пристрижений однобічний килим.
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  • Марево – зорове явище в атмосфері, при якому біля горизонту з'являються уявні зображення наземних предметів або ділянок неба, миготливий шар теплого повітря біля поверхні землі, сухий туман.
Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь - фото 514780
  • Курява – такі дрібні тверді часточки, що нависають та вихорем крутяться в повітрі, а поті осідають на поверхні.
Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь - фото 514774
  • Мжичка – дуже дрібні краплі води, які насичують повітря, дрібний, густий дощ, мряка.
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  • Брунатний – коричневий, темно-жовтий.
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  • Ковбаня – глибока вибоїна, звичайно на дорозі, переважно з водою, болотом.
Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь - фото 514778
  • Парасолька – закріплений на палиці, обтягнутий матерією складаний каркас у формі півкулі для захисту від дощу і сонця.
Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь - фото 514781

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

До теми: Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас

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