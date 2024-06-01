Готуємо весняну зелену пасту разом з Ольгою Рябенко

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поекспериментувати з новими стравами. Вона пропонує приготувати весняну пасту.

Шукайте новий цікавий рецепт пасти на сторінці шеф-кухарка Ольги Рябенко.

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Весна – час яскравих, насичених кольорів та свіжих, соковитих овочів. Тому і готувати хочеться щось гарне, яскраве та дуже смачне.

Тож ділюсь рецептом страви, яка швидко готується та ідеально підійде як для обіду, так і для вечері, – розповідає Ольга.

Інгредієнти:

Листя салату – 70 г;

Шпинат – 100 г;

Базилік – 20 г;

Лимон – 1 шт;

Паста – 150 г;

Оливкова олія – 100 мл;

Пармезан – 50 г;

Сир моцарела або бурата;

Сіль, перець;

Сушені томати.

Процес приготування:

1. Зварити пасту в підсоленій воді.

2. Зелень можна використати будь-яку, яка є у вас вдома. Але шпинат дає найкращий колір.

3. В киплячу воду опустити зелень на 1 хв та перекласти в блендер.

4. Додати олію, пармезан, натерти цедру лимона і все збити до однорідної маси.

5. В каструлю з пастою влити зелену масу та змішати.

6. Подавати пасту з соком лимона, сушеними томатами та свіжим перцем. Зверху покласти сир.

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