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Готуємо весняну зелену пасту разом з Ольгою Рябенко

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Зелена паста - фото 1
Зелена паста / Відкрите джерело

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поекспериментувати з новими стравами. Вона пропонує приготувати весняну пасту.

Шукайте новий цікавий рецепт пасти на сторінці шеф-кухарка Ольги Рябенко.

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Весна – час яскравих, насичених кольорів та свіжих, соковитих овочів. Тому і готувати хочеться щось гарне, яскраве та дуже смачне.

Тож ділюсь рецептом страви, яка швидко готується та ідеально підійде як для обіду, так і для вечері, – розповідає Ольга.

Інгредієнти:

  • Листя салату – 70 г;
  • Шпинат – 100 г;
  • Базилік – 20 г;
  • Лимон – 1 шт;
  • Паста – 150 г;
  • Оливкова олія – 100 мл;
  • Пармезан – 50 г;
  • Сир моцарела або бурата;
  • Сіль, перець;
  • Сушені томати.

Процес приготування:

1. Зварити пасту в підсоленій воді.

2. Зелень можна використати будь-яку, яка є у вас вдома. Але шпинат дає найкращий колір.

3. В киплячу воду опустити зелень на 1 хв та перекласти в блендер.

4. Додати олію, пармезан, натерти цедру лимона і все збити до однорідної маси.

5. В каструлю з пастою влити зелену масу та змішати.

6. Подавати пасту з соком лимона, сушеними томатами та свіжим перцем. Зверху покласти сир.

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Джерело: Ольга Рябенко
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