Смачно та дуже легко: приготуйте пташине молоко з бісквітом від Ектора

Потіште себе та близьких новим смаколиком. Цього разу пропонуємо приготувати пташине молоко з бісквітом.

Рецептом цього десерту поділився у своєму інстаграмі шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Впевнені, що вам сподобається і цей смаколик буде частенько з'являтися на вашій кухні.

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Як приготувати пташине молоко з бісквітом

Інгредієнти:

Масло – 125 грамів;

Борошно – 3 столові ложки;

Крохмаль – 3 столові ложки;

Цукор – 1,5 столової ложки;

Молоко – 1 літр;

Збиті вершки – 1 банка.

Для шоколадного соусу:

Молоко – 2 склянки;

Вода – 1 склянка;

Борошно – 1 столова ложка;

Крохмаль – ½ столової ложки;

Какао – 2,5 столової ложки;

Цукор – 1,5 чайної ложки;

Шоколад – 60 грамів;

Масло – 1 столова ложка.

Як приготувати пташине молоко з бісквітом: дивіться відео

Приготування десерту:

Для приготування шоколадного соусу змішати всі інгредієнти, окрім шоколаду та масла, довести до кипіння та варити ще 1 хв. Вимкнути вогонь, додати шоколад та масло, перемішати. Охолодити, постійно помішуючи. Після чого відправити в холодильник. Готуємо решту десерту: масло розтопити, додати борошно та підсмажити. Додати решту інгредієнтів та перебити блендером. Охолодити та додати подрібнений бісквіт. Перемішати. Викласти основну масу з бісквітом по формах, а зверху залити шоколадним соусом. Відправити в холодильник на ніч.

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Приготуйте цей десерт і насолоджуйтеся ним. Вам сподобається!