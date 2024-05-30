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Смачно та дуже легко: приготуйте пташине молоко з бісквітом від Ектора

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Приготуйте пташине молоко з бісквітом - фото 1
Приготуйте пташине молоко з бісквітом / freepik

Потіште себе та близьких новим смаколиком. Цього разу пропонуємо приготувати пташине молоко з бісквітом.

Рецептом цього десерту поділився у своєму інстаграмі шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Впевнені, що вам сподобається і цей смаколик буде частенько з'являтися на вашій кухні.

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Як приготувати пташине молоко з бісквітом

Інгредієнти:

  • Масло – 125 грамів;
  • Борошно – 3 столові ложки;
  • Крохмаль – 3 столові ложки;
  • Цукор – 1,5 столової ложки;
  • Молоко – 1 літр;
  • Збиті вершки – 1 банка.

Для шоколадного соусу:

  • Молоко – 2 склянки;
  • Вода – 1 склянка;
  • Борошно – 1 столова ложка;
  • Крохмаль – ½ столової ложки;
  • Какао – 2,5 столової ложки;
  • Цукор – 1,5 чайної ложки;
  • Шоколад – 60 грамів;
  • Масло – 1 столова ложка.

Як приготувати пташине молоко з бісквітом: дивіться відео

Приготування десерту:

  1. Для приготування шоколадного соусу змішати всі інгредієнти, окрім шоколаду та масла, довести до кипіння та варити ще 1 хв.
  2. Вимкнути вогонь, додати шоколад та масло, перемішати.
  3. Охолодити, постійно помішуючи. Після чого відправити в холодильник.
  4. Готуємо решту десерту: масло розтопити, додати борошно та підсмажити.
  5. Додати решту інгредієнтів та перебити блендером.
  6. Охолодити та додати подрібнений бісквіт. Перемішати.
  7. Викласти основну масу з бісквітом по формах, а зверху залити шоколадним соусом.
  8. Відправити в холодильник на ніч.

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Приготуйте цей десерт і насолоджуйтеся ним. Вам сподобається!

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