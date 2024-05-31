Рецепт курячих крилець на грилі у маринаді з ароматною глазурʼю від Лізи Глінської

Такого способу приготувати курячі крильця ви ще точно не бачили. Він однозначно сподобається усім членам родини.

Українська шеф-кухарка Ліза Глінська вирішила приготувати оригінальну страву. Шукайте деталі приготування на її сторінці у Instagram.

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Друзі, як і обіцяла, рецепти на грилі. Такі крильця ви можете приготувати як на грилі, так і в духовій шафі. Маринад та блискуча запашна глазур із додаванням ароматної олії з травами "Олейна" томат, часник, базилік. Саме цей маринад надасть смаку крилець контрастності та оригінальності, – пише Глінська.

Інгредієнти:

Курячі крильця в глазурі

1,5 кг курячих крил

500 мл води

1 ст. л. меду

100 г гострої гірчиці

250 мл соєвого соусу

2 ст. л. ароматної олії з травами "Олейна"

Глазур:

2 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. меду

1 ст. л. кетчупу

1 ст. л. ароматної олії з травами "Олейна"

перець чилі (за бажанням)

Спосіб приготування:

1. Робимо маринад: змішуємо воду кімнатної температури із соєвим соусом, ароматною олією, гірчицею та медом.

2. Заливаємо маринадом курячі крила, так щоб він їх повністю покрив.

3. Відправляємо в холодильник на 10-12 годин.

4. Смажимо на вогні або в духовці до готовності.

5. Гарячі крила промазуємо заздалегідь приготованою глазур’ю.

6. Готуємо глазур: змішуємо всі інгредієнти. Помішуючи, прогріваємо на повільному вогні кілька хвилин. Глазур готова.

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