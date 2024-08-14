Готуємо вечерю з риби за 20 хвилин разом з Ольгою Рябенко

Цього разу пропонуємо вам приготувати рибну вечерю. Адже шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась швидким та неймовірно смачним рецептом.

Ольга Рябенко розповіла деталі приготування вечері з риби за 20 хвилин. Шукайте рецепт на її сторінці у Instagram.

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Це просто ідеальний рецепт для тих, хто цінує час і здорове харчування.

Для цього рецепту підійде різна риба. Я готувала сібас. Але в поєднанні з таким соусом, смачною буде будь-яка, – пише шеф-кухарка.

Інгредієнти:

Сібас (інша) – 1 шт;

Сіль, перець;

Оливкова олія;

Масло – 40 г;

Розмарин – 1 гілочка;

Часник – 3 зубці;

Цибуля – 2 шт невеличких;

Перець солодкий – 1 шт;

Бульйон (вода) – 200 мл;

Вершки – 3 ст.л;

Орегано – 1 ч.л;

Сушена петрушка – 1 ч.л;

Сушені помідори – 1 ч.л;

Помідори черрі – 8 шт або 1 помідор середній;

Свіжа петрушка

Процес приготування:

1. Рибу чистимо і розбираємо на філе.

2. Солимо, перчимо та смажимо на розігрітій олії спочатку шкіркою вниз притискаючи 2 хв.

3. Додаємо шматочок масла, гілочку розмарину та перевертаємо на іншу сторону. Смажимо ще 2 хв постійно поливаючи маслом. Прибираємо зі сковорідки.

4. Цибулю, перець та часник подрібнюємо та смажимо на тій самій сковорідці до прозорості цибулі.

5. Додаємо бульйон або воду, і готуємо 3-5 хвилин. Додаємо спеції, сіль, перець. Вкінці вливаємо не холодні вершки постійно помішуючи.

6. Нарізані помідори додаємо до соусу. Одразу повертаємо рибу в сковорідку й готуємо не більше 1 хв.

7. Поливаємо соусом, додаємо свіжу петрушку та прибираємо з вогню.

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