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Готуємо вечерю з риби за 20 хвилин разом з Ольгою Рябенко

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Риба - фото 1
Риба

Цього разу пропонуємо вам приготувати рибну вечерю. Адже шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась швидким та неймовірно смачним рецептом.

Ольга Рябенко розповіла деталі приготування вечері з риби за 20 хвилин. Шукайте рецепт на її сторінці у Instagram.

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Це просто ідеальний рецепт для тих, хто цінує час і здорове харчування.

Для цього рецепту підійде різна риба. Я готувала сібас. Але в поєднанні з таким соусом, смачною буде будь-яка, – пише шеф-кухарка.

Інгредієнти:

  • Сібас (інша) – 1 шт;
  • Сіль, перець;
  • Оливкова олія;
  • Масло – 40 г;
  • Розмарин – 1 гілочка;
  • Часник – 3 зубці;
  • Цибуля – 2 шт невеличких;
  • Перець солодкий – 1 шт;
  • Бульйон (вода) – 200 мл;
  • Вершки – 3 ст.л;
  • Орегано – 1 ч.л;
  • Сушена петрушка – 1 ч.л;
  • Сушені помідори – 1 ч.л;
  • Помідори черрі – 8 шт або 1 помідор середній;
  • Свіжа петрушка

Процес приготування:

1. Рибу чистимо і розбираємо на філе.

2. Солимо, перчимо та смажимо на розігрітій олії спочатку шкіркою вниз притискаючи 2 хв.

3. Додаємо шматочок масла, гілочку розмарину та перевертаємо на іншу сторону. Смажимо ще 2 хв постійно поливаючи маслом. Прибираємо зі сковорідки.

4. Цибулю, перець та часник подрібнюємо та смажимо на тій самій сковорідці до прозорості цибулі.

5. Додаємо бульйон або воду, і готуємо 3-5 хвилин. Додаємо спеції, сіль, перець. Вкінці вливаємо не холодні вершки постійно помішуючи.

6. Нарізані помідори додаємо до соусу. Одразу повертаємо рибу в сковорідку й готуємо не більше 1 хв.

7. Поливаємо соусом, додаємо свіжу петрушку та прибираємо з вогню.

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Джерело: Ольга Рябенко
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