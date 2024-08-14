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Готуємо вечерю з риби за 20 хвилин разом з Ольгою Рябенко
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Цього разу пропонуємо вам приготувати рибну вечерю. Адже шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась швидким та неймовірно смачним рецептом.
Ольга Рябенко розповіла деталі приготування вечері з риби за 20 хвилин. Шукайте рецепт на її сторінці у Instagram.
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Це просто ідеальний рецепт для тих, хто цінує час і здорове харчування.
Для цього рецепту підійде різна риба. Я готувала сібас. Але в поєднанні з таким соусом, смачною буде будь-яка, – пише шеф-кухарка.
Інгредієнти:
- Сібас (інша) – 1 шт;
- Сіль, перець;
- Оливкова олія;
- Масло – 40 г;
- Розмарин – 1 гілочка;
- Часник – 3 зубці;
- Цибуля – 2 шт невеличких;
- Перець солодкий – 1 шт;
- Бульйон (вода) – 200 мл;
- Вершки – 3 ст.л;
- Орегано – 1 ч.л;
- Сушена петрушка – 1 ч.л;
- Сушені помідори – 1 ч.л;
- Помідори черрі – 8 шт або 1 помідор середній;
- Свіжа петрушка
Процес приготування:
1. Рибу чистимо і розбираємо на філе.
2. Солимо, перчимо та смажимо на розігрітій олії спочатку шкіркою вниз притискаючи 2 хв.
3. Додаємо шматочок масла, гілочку розмарину та перевертаємо на іншу сторону. Смажимо ще 2 хв постійно поливаючи маслом. Прибираємо зі сковорідки.
4. Цибулю, перець та часник подрібнюємо та смажимо на тій самій сковорідці до прозорості цибулі.
5. Додаємо бульйон або воду, і готуємо 3-5 хвилин. Додаємо спеції, сіль, перець. Вкінці вливаємо не холодні вершки постійно помішуючи.
6. Нарізані помідори додаємо до соусу. Одразу повертаємо рибу в сковорідку й готуємо не більше 1 хв.
7. Поливаємо соусом, додаємо свіжу петрушку та прибираємо з вогню.
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