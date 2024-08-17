Готуємо тарт нашвидкуруч разом з Ектором Хіменесом-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати швидку страву. Тарт ідеально підійде для будь-якого прийому їжу для всієї родини.

Деталі приготування шукайте на його сторінці у Instagram.

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Час урізноманітнити свій раціон та спробувати смачну, а головне швидку в приготуванні страву – тарт з листкового тіста з беконом і моцарелою, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Листкове тісто – 1 лист

• Мед – 1-2 ст.л.

• Бекон – 50 г

• Груша – 1 шт.

• Сир Моцарела – 100 г

• Жовток (для змащування) – 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Розстилаємо пергамент на деко та точково накладаємо мед для трьох майбутніх слойок;

2. На мед кладемо зверху слайс бекону, скибку груші, натертий сир та 1/3 листа тіста;

3. Змащуємо тарти жовтком та випікаємо 15 хвилин при 180°C.

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