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Готуємо швидке пшоно з овочами вдома разом з нутриціологом

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Готуємо пшоно - фото 1
Готуємо пшоно / Telegram

Каші, зокрема пшоно, дуже корисні для нашого організму та травлення. Тому їх варто вживати щодня, як гарнір до м'яса чи риби.

Каша із пшоняної крупи – дуже смачна та поживна страва. Нутриціолог Анастасія Голобородько розповідає про деталі її приготування.

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Користь каші з пшона:

– Набагато менш калорійна, ніж більшість каш
– Одна з найдавніших круп, наскільки – точно не відомо
– По 20% денної норми магнію, марганцю в 1 чашці пшона
– Дуже непогано себе показує у контролі рівня цукру крові – знижувала на 27% у контрольних групах з діабетом (наприклад, той же рис – піднімає його)
– 0 глютену
– Білка, як і в багатьох зернах, мало, але ті амінокислоти які є в дуже хорошому балансі, без парочки штук 21 амінокислота
– У ній багато фенольних сполук та кахетинів, це потужні антиоксиданти, читайте як "хороша каша для здорового кишківника та його флори"
– На 13% більше кальцію, ніж в основних популярних кашах, і це при тому, що пшоно завжди шліфоване.

Інгредієнти на кашу з пшона (пропорція на 2х):

– 2/3-3/4 чашки пшона
– 1 середній помідор
– 1 невелика рожева редька або 3-5 редисок
– 1 маленька морква
– кріп, петрушка, щавель (будь-які три види зелені)
– жменя чорних в'ялених оливок
– конопляні ядра або гарбузове насіння
– будь-яка ферментація: трохи кімчі або квашеної капусти, можна квашений чилі чи огірок
– оливкова олія

Спосіб приготування:

1. Пшоно відварити в підсоленому окропі.

2. Поки вариться, нарізати дрібними кубиками овочі.

3. Змішати з пшоном, додати оливки, квашені овочі, зелень, заправити оливковою олією.

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Джерело: Анастасія Голобородько
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