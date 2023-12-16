Готуємо швидке пшоно з овочами вдома разом з нутриціологом

Каші, зокрема пшоно, дуже корисні для нашого організму та травлення. Тому їх варто вживати щодня, як гарнір до м'яса чи риби.

Каша із пшоняної крупи – дуже смачна та поживна страва. Нутриціолог Анастасія Голобородько розповідає про деталі її приготування.

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Користь каші з пшона:

– Набагато менш калорійна, ніж більшість каш

– Одна з найдавніших круп, наскільки – точно не відомо

– По 20% денної норми магнію, марганцю в 1 чашці пшона

– Дуже непогано себе показує у контролі рівня цукру крові – знижувала на 27% у контрольних групах з діабетом (наприклад, той же рис – піднімає його)

– 0 глютену

– Білка, як і в багатьох зернах, мало, але ті амінокислоти які є в дуже хорошому балансі, без парочки штук 21 амінокислота

– У ній багато фенольних сполук та кахетинів, це потужні антиоксиданти, читайте як "хороша каша для здорового кишківника та його флори"

– На 13% більше кальцію, ніж в основних популярних кашах, і це при тому, що пшоно завжди шліфоване.

Інгредієнти на кашу з пшона (пропорція на 2х):

– 2/3-3/4 чашки пшона

– 1 середній помідор

– 1 невелика рожева редька або 3-5 редисок

– 1 маленька морква

– кріп, петрушка, щавель (будь-які три види зелені)

– жменя чорних в'ялених оливок

– конопляні ядра або гарбузове насіння

– будь-яка ферментація: трохи кімчі або квашеної капусти, можна квашений чилі чи огірок

– оливкова олія

Спосіб приготування:

1. Пшоно відварити в підсоленому окропі.

2. Поки вариться, нарізати дрібними кубиками овочі.

3. Змішати з пшоном, додати оливки, квашені овочі, зелень, заправити оливковою олією.

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