Як приготувати цільнозерновий хліб: поради від Ектора Хіменеса-Браво

Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто любить домашню випічку. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповідає всі деталі приготування.

Український шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів рецепт ідеального цільнозернового хліба.

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Зараз мало хто випікає хліб вдома, полиці магазинів переповнені величезним асортиментом. Але хіба може бути щось краще, за спечений власноруч хлібчик до свята? – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Морква терта – 100 г;

• Волоський горіх – 100 г + 15 г;

• Вівсянка – 50 г;

• Сіль – 3 г;

• Цільнозернове борошно – 500 г;

• Вода – 400 г;

• Дріжджі сухі – 8 г.

Спосіб приготування:

1. Дріжджі розвести в невеликій кількості води з основної маси. В чашу стаціонарного міксера засипати всі інгредієнти + розведені дріжджі.



2. Місити тісто, доки не збереться в шар.



3. Перекласти у форму, застелену пергаментом та залишити у теплому місці на 30 хвилин.



4. На тісто викласти горіхи та зробити розріз.



5. Випікати 50 хвилин при температурі 180°.



Такий хліб багатий на клітковину, має хрустку скоринку та довго не черствіє.

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