Цибулевий пиріг з сиром Dorblu: апетитний рецепт від Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський вирішив показати підписникам простий рецепт апетитної закуски. Записуйте рецепт та готуйте на свята!

Цибулевий пиріг з сиром Dorblu підійде для сімейної вечері або вечора з друзями. Рецепт можна знайти на сторінці Володимира Ярославського у Instagram.

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Шеф-кухар запропонував свій варіант страви – кіш на рубленому тісті з цибулею, беконом і сиром Dorblu.

Інгредієнти:

Тісто:

– 210 г борошна

– 140 г масла 82.5%

– 60 г крижаної води

– 10 г лимонного соку

– сіль

Начинка:

– 25 г масла

– 400 г цибулі

– 140 г бекону

– 3 яйця

– 300 г вершків 30%

– 70+30 г сиру Dorblu

– мускатний горіх

Спосіб приготування:

1. У борошно кладемо нарізані шматочки масла і рубаємо все ножем чи лопатками поки воно не стане схоже на пластинки у борошні (можна навіть натерти на крупній терці).

2. Додаємо сіль та воду з лимонним соком, швидко перемішуємо тісто і далі просто збираємо все разом, складаємо 3-4 рази. Загортаємо у харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 хв.

3. Потім дістаємо тісто і розкачуємо його в тонкий пласт, трішки більший за форму (в мене форма діаметром 26 см).

4. На дно форми також кладемо пергамент, викладаємо тісто, формуємо бортики якомога рівномірніше. Слідкуйте, щоб куточки були рівні.

5. Поміщаємо тісто на пергамент, а на нього кладемо горох або квасолю і запікаємо 25 хвилин при 180 градусах.

6. На маслі на середньому вогні підсмажуємо нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою додаємо бекон та мускатний горіх. Охолоджуємо.

7. Вершки змішуємо з яйцями, додаємо цибулю, 70 г сиру крупними шматочками. Пробуємо на смак та додаємо трішки мускатного горіха для смаку, можна чебрець, якщо є.

8. Все поміщаємо на охолоджене тісто. Зверху кладемо ще 30 г сиру Dorblu шматочками та відправляю в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин.

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