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Сезон літніх страв розпочато: готуємо вафлі з кабачків

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Готуємо вафлі з кабачків - фото 1
Готуємо вафлі з кабачків / Відкрите джерело

У перший тиждень літа пропонуємо вам приготувати ніжні вафлі з кабачків. Вони точно сподобаються усім членам родини.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись неймовірно простим, але смачним рецептом. Шукайте деталі приготування вафель з кабачків на її сторінці у Instagram.

До слова: Шашлик з коропа в томатному соці: рецепт від Ольги Рябенко

Обожнюю цю пору за неймовірну кількість свіжих овочів, з яких можна приготувати різні смачні страви, – розповідає Ольга.

Інгредієнти:

  • Кабачки (або цукіні) – 2 шт (середні);
  • Яйця – 2 шт;
  • Сир твердий – 120 г;
  • Кукурудзяне борошно – 50 г (або пшеничне);
  • Зелена цибуля;
  • Сіль, перець – на смак;
  • Сушений часник;
  • Олія.

Процес приготування:

1. Натерти кабачки на крупній тертці. Сильно вичавити всю рідину.

2. Додати яйця, нарізану цибулю, натертий сир, борошно та спеції й все змішати.

3. Вафельницю змастити олією. Смажити до золотавого кольору.

4. Подавати можна з крем-сиром, сметаною, або соусом на основі натурального йогурту та невеликою кількістю часнику.

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Джерело: Ольга Рябенко
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