Сезон літніх страв розпочато: готуємо вафлі з кабачків

У перший тиждень літа пропонуємо вам приготувати ніжні вафлі з кабачків. Вони точно сподобаються усім членам родини.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись неймовірно простим, але смачним рецептом. Шукайте деталі приготування вафель з кабачків на її сторінці у Instagram.

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Обожнюю цю пору за неймовірну кількість свіжих овочів, з яких можна приготувати різні смачні страви, – розповідає Ольга.

Інгредієнти:

Кабачки (або цукіні) – 2 шт (середні);

Яйця – 2 шт;

Сир твердий – 120 г;

Кукурудзяне борошно – 50 г (або пшеничне);

Зелена цибуля;

Сіль, перець – на смак;

Сушений часник;

Олія.

Процес приготування:

1. Натерти кабачки на крупній тертці. Сильно вичавити всю рідину.

2. Додати яйця, нарізану цибулю, натертий сир, борошно та спеції й все змішати.

3. Вафельницю змастити олією. Смажити до золотавого кольору.

4. Подавати можна з крем-сиром, сметаною, або соусом на основі натурального йогурту та невеликою кількістю часнику.

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