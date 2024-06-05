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Ви більше ніколи не їстимете інший: рецепт смачнезного шашлику зі свинини

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Приготуйте смачний шашлик зі свинини - фото 1
Приготуйте смачний шашлик зі свинини / freepik

Сезон шашликів у розпалі. А це означає, що пора зберігати круті та перевірені рецепти цієї смачної страви, щоб потішити себе та близьких.

Шеф-кухар Олександр Огороднік у своєму інстаграмі розповів, як приготувати шашлик зі свинини. Зберігайте рецепт, щоб на вихідних потішити себе смачненьким!

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Інгредієнти:

  • 1 кілограм свинячого ошийка
  • 500 грамів цибулі
  • 300 грамів помідорів
  • 1 зубчик часнику (великий)
  • 50 грамів солі
  • 25 грамів цукру
  • 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю
  • 1 чайна ложка паприки
  • 1 чайна ложка меленого коріандру
  • 0,5 літра газованої води

Приготування шашлику:

  1. М'ясо зачистити від плівок та зайвого жиру. Нарізати кубиками по 40 – 50 грамів.
  2. Цибулю промасажувати з цукром та сіллю, щоб пустила сік.
  3. Поєднати разом м'ясо, цибулю, помідори, спеції та залити мінералкою. Все разом перемішати, і пом'яти томати. Накрити тарілкою так щоб зверху її покрило маринадом.
  4. Маринувати м'ясо 3 години, або на ніч.

Як зробити, щоб шашлик не згорів: дивіться на відео

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Спробуйте і ви приготувати шашлик за цим рецептом. А ще ми пропонуємо вам дуже смачний гарнір. Раніше Олександр розповідав, як приготувати кускус так, щоб ви більше не хотіли готувати його інакше.

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