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Готуємо оригінальний рецепт: котлета з цукіні з сиром

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Котлета з цукіні з сиром - фото 1
Котлета з цукіні з сиром

Радіо Максимум продовжує ділитись цікавили літніми стравами. Цього разу це неймовірно смачні котлети з цукіні.

Деталі приготування розповів шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці у Instagram.

До слова: Сезон літніх страв розпочато: готуємо вафлі з кабачків

Влітку хочеться чогось по-особливому смачного, легкого та незвичного. Як раз маю для вас новий рецепт: неймовірно смачні котлети з цукіні, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Цукіні;
• Борошно;
• Панірувальні сухарі;
• Сир;
• Перець, сіль.

Спосіб приготування:

1. Цукіні натерти на дрібній тертці та відтиснути вологу.

2. Додати борошно, панірувальні сухарі, сир та сіль з перцем і перемішати.

3. Сформувати котлетки, всередину поклавши сир.

4. Обсмажити на розігрітій сковорідці до золотистого кольору з обох боків.

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Джерело: Ектор Хіменес-Браво
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