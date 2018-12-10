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Убивства за алфавітом: трейлер міні-серіалу про Еркюля Пуаро

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Убивства за алфавітом, дивитись трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Убивства за алфавітом, дивитись трейлер серіалу онлайн:

У мережі з'явився перший трейлер до нової екранізації роману Агати Крісті "Убивства за алфавітом" про детектива Еркюля Пуаро. Дивіться трейлер міні-серіалу онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі BBC з'явилось промо до серіалу "Убивства за алфавітом", який вийде у світ вже 25 грудня. Сюжет базується на доволі напруженій адаптації пригод детектива Ерклюля Пуаро, який у трьох серіях намагатиметься вивести на чисту воду серійного убивцю АБВ. Щоправда, правда може коштувати не лише часу, а й авторитету.

І ще: Доктор Хто: з'явився трейлер різдвяної серії

У головних ролях: Джон Малкович, Руперт Грінт, Ширлі Хендерсон та інші.

Убивства за алфавітом, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАСКИМУМ
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